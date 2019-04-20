Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНРГазета.Ru 06:06
Сразу после дебатов на стадионе "Олимпийский" действующий президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. В ходе беседы он раскритиковал высказывание кандидата в президенты Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе.
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Израиль испытал в Сирии высокоточную ракету, пишут СМИ
Обновлено в 07:37
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Хоккей
ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина
Армейцы стали шестой командой, которая выигрывала Кубок Гагарина - ранее он трижды покорялся "Ак Барсу", по два раза - "Металлургу", "Динамо" и СКА, один раз - "Салавату Юлаеву".
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Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти в Украину
В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что России запретила экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 06:20
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Политика
Французский политик признался, что Макрон считает Крым русским
Французский политический деятель Жульен Рошеди заявил, что у него на родине все считают Крым русским.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Есть положительная динамика – Муратов о состоянии здоровья Быкова
Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о состоянии здоровья писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который впал в кому.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела сообщить возлюбленному о беременности
Актер тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.
Обновлено вчера в 14:10
Авто
УАЗ сделал самый внедорожный «Хантер» за миллион рублей
Ульяновский автомобильный завод построит новую версию внедорожника «Хантер».
Обновлено вчера в 10:29
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Путешествия
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Новгородской области рыбак погиб, перевернувшись в лодке
Трое рыбаков перевернулись в лодке в акватории Сиверсова канала в Новгородской области.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Наука
Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива
Обновлено вчера в 19:02
Общество
В Крыму воссоздали античное вино
Обновлено в 05:25
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Культура
В Петербурге пройдет весенний Фестиваль света
Ещё одно Ноу-хау предстоящего фестиваля - создание дополненной реальности (AR) на массовом Open Air мероприятии.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья
Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).
Обновлено в 07:11
Экономика
Минниханов: Нацпроекты качественно изменят жизнь людей
Общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации нацпроектов в РТ на 2019 год составляет 19,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 15,1 млрд рублей, бюджета РТ — 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.
Обновлено в 06:26