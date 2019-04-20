Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНРГазета.Ru 06:06

Сразу после дебатов на стадионе "Олимпийский" действующий президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. В ходе беседы он раскритиковал высказывание кандидата в президенты Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе.
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В штабе Зеленского ответили на претензии Порошенко к использованию термина «повстанцы»

ТАСС07:06

В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

РИА Новости04:41

В ВСУ после слов Зеленского заявили об отсутствии в ЛНР и ДНР повстанцев

РБК06:37

Штаб Зеленского объяснил слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Московский Комсомолец06:23

В штабе Зеленского объяснились из-за «повстанцев ЛНР и ДНР»

Известия05:50

В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

Газета.Ru07:20

В окружении Зеленского объяснили слова о повстанцах Донбасса

URA.Ru07:01
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Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Происшествия

Активистов «Весны» задержали на акции против военного призыва

В субботу, 20 апреля, у военкомата на Воскресенской набережной во время акции против военного призыва задержали активистов движения «Весна».
Обновлено в 07:49
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Происшествия

СМИ сообщили об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 08:30
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек

Обновлено в 02:57
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 15:56
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Футбол

Боярский считает, что Семак должен возглавить сборную России

Боярский верит в настрой Сергея Семака, что тот сможет мобилизовать команду.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Политика

Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Лукашенко объяснил, почему белорусы «держат порох сухим»

Вторая мировая война показала, что белорусам нужно «держать порох сухим» и быть готовыми отразить любую агрессию.
Обновлено в 08:50
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Спорт

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Обновлено в 08:11
Происшествия

На Дунайском проспекте маршрутка въехала в минивэн

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 20 апреля около 12:25 у дома №24 по Дунайскому проспекту 29-летний водитель автобуса ПАЗ совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Volkswagen.
Обновлено в 06:33
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Наука

Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay

Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено 17 апреля в 13:11
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика

В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

При попытке прорыва диверсантов ВСУ погибли трое защитников ДНР

После введения Украиной в одностороннем порядке «Пасхального перемирия», диверсанты армии незалежной предприняли попытку прорыва на территорию Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Каждая третья женщина в России страдает ожирением

Заведующая отделением эндокринологии в московской городской больнице №52 Татьяна Маркова рассказала, что каждая третья женщина в России страдает ожирением.
Обновлено в 08:54
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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