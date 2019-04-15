В штабе Зеленского не признают референдум в КрымуРИА Новости 10:03

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

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