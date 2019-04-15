Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в КрымуРИА Новости 10:03

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский высказался о референдуме в Крыму

Газета.Ru11:00

Зеленский исключил войну с Россией за «оккупированный» Крым

ИА Крыминформ10:24

Штаб Зеленского не рассматривает возможности снятия блокады с неподконтрольных территорий

ТАСС10:28

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

РИА Новости10:03

Штаб Зеленского разъяснил судьбу Крыма и Донбасса после победы на выборах

Московский Комсомолец09:48

В штабе Зеленского заявили, что не рассматривают возможность снятия экономической блокады с Крыма

Krym.News11:17

В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

Известия10:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Политика

Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Политика

Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек

В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Футбол

«МЮ» собирается назначить Погба капитаном команды

Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Космос

LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну

Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:19
Космос

Над пустыней Мохаве пролетел самолет с размахом крыльев в 117 метров

Уточняется, что в своем первом рейсе над американской пустыней Мохаве лайнер достиг скорости 304,17 км/ч.
Обновлено в 06:03
Политика

На парламентских выборах в Финляндии победили социал-демократы

На парламентских выборах в Финляндии результаты трех лидирующих партий различаются на десятые доли процента.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Правозащитника Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде

Пятницкого задержали в минувшую субботу. Он утроил стрельбу из салона автомобиля на Цветном бульваре в Москве.
Обновлено в 10:21
Музыка

Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя

Обновлено в 12:16
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Краснодар» заинтересован в услугах Ананидзе

Футбольный клуб "Краснодар" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе.
Обновлено в 10:57
Общество

Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора

Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Наука

РНК-шпилька увеличила точность CRISPR в 50 раз

Американские исследователи показали, что добавление небольшого элемента вторичной структуры к направляющей РНК может существенно увеличить точность редактирования ДНК CRISPR-системами.
Обновлено в 11:00
Политика

Геращенко заявила об угрозах в ее адрес от анонимов

Первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко заявила, что ей с неизвестных номеров анонимы шлют угрозы, связанные с политической ситуацией в стране.
Обновлено в 09:56
Теннис

Рублев покинул Masters в первом круге, уступив Фоньини

Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Армия и оружие

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Общество

В Великобритании предложили запретить детям ставить «лайки» в соцсетях

Все перечисленные нормы относятся ко всем технологическим компаниям, предоставляющим услуги в Великобритании, даже если они зарегистрированы за пределами страны.
Обновлено в 10:43
Культура

Акция «Библионочь-2019» охватит более 230 площадок

Обновлено в 10:56
Происшествия

За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек

В Новой Зеландии шесть человек предстанут перед судом по обвинению в распространении видео теракта в мечети, в результате которого погибли 50 человек.
Обновлено в 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное