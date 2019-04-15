Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в КрымуРИА Новости 10:03

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

Известия10:38

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

РИА Новости10:03

Штаб Зеленского разъяснил судьбу Крыма и Донбасса после победы на выборах

Московский Комсомолец09:48

В штабе Зеленского сделали заявление по поводу того, кому принадлежит Крым

Росбалт09:05

Зеленский исключил войну с Россией за «оккупированный» Крым

ИА Крыминформ10:24

Штаб Зеленского не признал референдум в Крыму

News.ru10:19

Штаб Зеленского не рассматривает возможности снятия блокады с неподконтрольных территорий

ТАСС10:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:56, Ашберн
Кино

Крис Хемсворт снялся в фильме «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»

Крис Хемсворт («Тор», «Мстители») рассказал в своём Instagram, что принял участие в съёмках новго фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 09:06
Экономика

Visa начала тестировать в России снятие наличных с карт в магазинах

Международная платежная система Visa начала тестировать в России системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном

Обновлено в 04:54
Политика

На Украине националисты сбросили с постамента бюст генералу Ватутину

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Гаджеты

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows

В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Кино

Поцелуй Дейенерис и Джона Сноу взорвал соцсети

Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Собчак уличили в наркомании после «демонических» танцев

"Демоническую" хореографию телеведущей списали на наркотики.
Обновлено в 10:23
Футбол

Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»

Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Кино

В Подмосковье сняли пародию на «Игру престолов» для субботника

В Сети появился видеоролик-пародия на сериал «Игра престолов» с приглашением на субботник 20 апреля.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Экономика

Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал НСН, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Происшествия

Евгения Покушалова отправили под домашний арест

Обновлено в 07:13
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество

За последние 50 лет увеличились частота и сила проливных дождей

Ученые выделили некоторые показатели: общее количество осадков разного вида в миллиметрах для каждого года и сезона, доля ливневых и обложных дождей в общей сумме осадков, частота осадков, их количество в самые дождливые дни, доля этих дней за сезон и за год и так далее.
Обновлено в 07:02
Политика

Из бывшего завода Порошенко сделают рембазу для Черноморского флота

Предприятие «Севморзавод» в Севастополе, которое ранее принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко, станет основной базой ремонта для кораблей Черноморского флота.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Полиция возбудила дело после убийства собак в питомнике в Татарстане

Обновлено в 10:43
Единоборства

Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову

В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное