В штабе Зеленского не признают референдум в КрымуГазета.Ru 13:06

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года. Однако там отметили, что диалог с Москвой неизбежен, передает РИА "Новости".

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

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