Политика

В штабе Зеленского не приняли поздравления ЯнуковичаАргументы и Факты 06:46

Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
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В штабе Зеленского отказались от поздравлений Януковича

RT на русском07:40

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

РИА Новости07:35

«Обойдемся»: в штабе Зеленского ответили на поздравления Януковича

Газета.Ru07:31

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

РБК05:50

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича. «Как-нибудь обойдёмся»

URA.Ru05:25

Штаб Зеленского холодно ответил на поздравления Януковича

Телеканал 360°05:13

Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича

Московский Комсомолец04:05
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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