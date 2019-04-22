Политика
В штабе Зеленского не приняли поздравления ЯнуковичаАргументы и Факты 06:46
Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Обработано более 98% протоколов: результаты Порошенко унизительны
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 98,75% протоколов: за Владимира Зеленского проголосовали 73,18% избирателей (13 млн 363 тыс. 914 украинцев), за действующего президента Петра Порошенко — 24,49% (4 млн 473 тыс. 042).
Обновлено в 03:57
Политика
В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:50
Политика
Галкин назвал главные качества Зеленского
Обновлено в 07:45
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 08:23
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Энергетика
Без российской нефти Белоруссия не обойдётся
Белоруссия точно не откажется от российской нефти, а Россия - от транзита сырья по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 07:13
Политика
Белозерцев назвал главную проблему Пензенской области
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром заявил, что область участвует во всех национальных проектах.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Украина через полгода захочет отставки Зеленского, считает Жириновский
Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Футбол
Cуд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:10
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни
Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Телеведущая озаботилась своим здоровьем.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке
В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Политика
В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского
В РФ приветствовали избрание президентом Украины Владимира Зеленского Подсчет голосов на президентских выборах Украины еще не окончен, однако уже очевидно, что страну возглавит актер и молодой политик Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:25
Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
Обновлено в 07:16
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов
Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.
Обновлено в 06:55