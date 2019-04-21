В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с РоссиейРБК 12:00

В начале апреля Зеленский рассказывал, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе. По его словам, для того, чтобы добиться результата, необходимо изменить минский формат и вовлечь Москву в переговоры.

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

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