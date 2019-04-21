Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетомГазета.Ru 15:25
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК. Об этом заявил отвечающий за идеологию в штабе Руслан Стефанчук.
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В штабе Зеленского сообщили, что переговоры с Москвой будут приоритетным направлением
Комсомольская правда14:22
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19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
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Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский
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Обновлено в 05:36
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Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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