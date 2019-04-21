В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетомГазета.Ru 15:25

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК. Об этом заявил отвечающий за идеологию в штабе Руслан Стефанчук.

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

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