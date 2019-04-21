Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетомГазета.Ru 15:25

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК. Об этом заявил отвечающий за идеологию в штабе Руслан Стефанчук.
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В штабе Зеленского назвали переговоры с РФ приоритетным направлением

ТК Звезда13:35

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

Телеканал 360°15:39

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

Газета.Ru15:25

В штабе Зеленского сообщили, что переговоры с Москвой будут приоритетным направлением

Комсомольская правда14:22

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

РИА Новости16:03

Названы приоритеты политики Зеленского

Lenta.ru13:34

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

РБК12:00
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Авто

Количество мест для заправки электромобилей вырастет в РФ в 2-3 раза

По данным «Автостата», на начало 2019 года в России эксплуатировалось порядка 3,6 тыс. электромобилей, большая часть которых зарегистрирована в Приморском крае.
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Высокая зарплата полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба может стать препятствием для его перехода в "Реал".
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Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

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Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
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СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
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По данным ученых, следование простым правилам помогает усилить защищенность организма от развития рака.
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Обновлено в 13:05
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.
Обновлено в 18:06
Общество

Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях

В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
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В США два человека погибли при крушении небольшого самолета

Обновлено в 17:30
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Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.
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Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе

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Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн

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Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Обновлено в 16:12
Происшествия

Двух бывших топ-менеджеров банка «Югра» поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения бывшему президенту лишенного лицензии банка "Югра" Алексею Нефедову и экс-председателю правления этого банка Дмитрию Шиляеву, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 17:21
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 21:37
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Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Наука

Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой

По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".
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Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в коммуналке на Рубинштейна

15 спасателей с помощью трех единиц техники ликвидировали возгорание к 22:58. Сведения о пострадавших не поступали.
Обновлено в 16:20
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Политика

Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась на избирательном участке в Киеве во время голосования кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье сайт "Громадського радио" ("Общественное радио").
Обновлено в 05:36
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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