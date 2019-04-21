Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетомГазета.Ru 15:25

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК. Об этом заявил отвечающий за идеологию в штабе Руслан Стефанчук.
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В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

РИА Новости16:03

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

РБК12:00

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

Газета.Ru15:25

В штабе Зеленского сообщили, что переговоры с Москвой будут приоритетным направлением

Комсомольская правда14:22

В штабе Зеленского назвали переговоры с РФ приоритетным направлением

ТК Звезда13:35

Названы приоритеты политики Зеленского

Lenta.ru13:34

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

Телеканал 360°15:39
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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