В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с ПорошенкоRT на русском 02:14

Кандидат в президенты Украины, шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». Об этом заявил представитель штаба кандидата Дмитрий Разумков.

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

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