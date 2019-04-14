Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с ПорошенкоRT на русском 02:14
Кандидат в президенты Украины, шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». Об этом заявил представитель штаба кандидата Дмитрий Разумков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Обновлено в 00:57
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Опасный для человека бруцеллез обнаружили в двух хозяйствах Приморья
В двух подсобных хозяйства Приморья зафиксированы случаи заражения крупного рогатого скота бруцеллезом – заболеванием, опасным для человека и передающимся ему через молоко зараженных животных.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Ранее «Мойка78» писала о том, что Киркоров сводил детей на оперу «Золотой петушок» в Мариинском театре.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Технологии
На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора
В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Финансы
Рынок акций РФ открылся в плюсе
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск понедельника в плюсе на 0,28% — до 2566,92 пункта, индекс РТС — на 0,3% — до 1257,23 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:13
Политика
Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Автоспорт
Даниил Квят получил штрафные баллы
На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
Обновлено вчера в 04:26
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Недвижимость
В российских регионах дорожает вторичное жилье
В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
Операторы сотовой связи в России начали тестировать eSim
Tele2 тоже успешно провела тесты eSim и у оператора уже есть готовое решение для запуска новой технологии.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Тампу» и повел в серии 3-0
Единственный гол за "Тампу" оформил Ондржей Палат. "Блю Джекетс" лидируют в серии со счетом 3-0.
Обновлено вчера в 22:22
Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Теннис
Дьяченко поднялась в рейтинг WTA
Обновлено в 02:54
Политика
В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом
В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 15:17