Политика

В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной радыИзвестия вчера в 17:49

Штаб новоизбранного президента Украины допустил возможность роспуска Верховной рады из-за отсутствия в ней коалиции. Такое заявление сделал в пятницу, 26 апреля, спикер штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского допустили роспуск Верховной рады из-за отсутствия коалиции

Эхо Москвывчера в 19:11

В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной рады

Известиявчера в 17:49

В штабе Зеленского подтвердили возможность роспуска Рады

Московский Комсомолецвчера в 15:48

Спикер штаба Зеленского: в Раде нет коалиции, что может стать поводом для ее роспуска

ТАССвчера в 16:45

Возможен ли роспуск Рады, рассказали в штабе Зеленского

Газета.Ruвчера в 15:49

Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции

РБКвчера в 17:04

Штаб Зеленского высказался по роспуску Рады

Вести.Ruвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Обновлено вчера в 14:45
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено вчера в 07:51
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии

Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Политика

Венесуэла покидает Организацию американских государств

ОАГ не признала президентские полномочия Николаса Мадуро Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ) в субботу, 27 апреля, президент республики Николас Мадуро призвал граждан отпраздновать этот день, сообщают Известия.
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Политика

Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства

Обновлено в 00:55
Происшествия

Караулову освободили из колонии

Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия

Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

Прямая линия с Путиным может состояться летом

"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться летом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Нигерии похитили двух сотрудников Shell

Неизвестные похитили двоих сотрудников англо-голландской нефтяной компании Shell в штате Риверс на юге Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 23:06
Религия

Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима

Обновлено 25 апреля в 07:00
Гаджеты

В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено вчера в 15:18
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Авто

Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов

Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тет

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.
Обновлено в 02:12
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой

Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 01:26
Политика

Си Цзиньпин поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 01:34
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное