В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной радыИзвестия вчера в 17:49

Штаб новоизбранного президента Украины допустил возможность роспуска Верховной рады из-за отсутствия в ней коалиции. Такое заявление сделал в пятницу, 26 апреля, спикер штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

В штабе Зеленского нашли повод для роспуска Верховной рады

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".

Армия и оружие Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.

Политика Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.

Политика Венесуэла покидает Организацию американских государств ОАГ не признала президентские полномочия Николаса Мадуро Венесуэла выходит из Организации американских государств (ОАГ) в субботу, 27 апреля, президент республики Николас Мадуро призвал граждан отпраздновать этот день, сообщают Известия.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Общество В России депутаты хотят перенести начало учебного года В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.

Происшествия Караулову освободили из колонии Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

Шоу-бизнес Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Политика Прямая линия с Путиным может состояться летом "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться летом, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Происшествия В Нигерии похитили двух сотрудников Shell Неизвестные похитили двоих сотрудников англо-голландской нефтяной компании Shell в штате Риверс на юге Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Гаджеты В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.

Финансы Центробанк оставил ключевую ставку без изменений Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

Авто Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.

Происшествия Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта.

Политика Названы причины отказа Зеленского от встречи с Путиным тет-а-тет Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свою первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно при «свидетелях», отказавшись от переговоров наедине.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Крыму В результате ДТП с участием микроавтобуса и иномарки в Симферопольском районе Крыма погибли шесть человек, пострадали двое.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Происшествия В Татарстане три человека погибли в ДТП с иномаркой Женщина-водитель в субботу утром в Буинском районе Татарстана не справилась с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет, сама водитель и две пассажирки, не пристегнутые ремнями безопасности, погибли, мужчина получил травмы, сообщает МВД по республике.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».