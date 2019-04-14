Политика

В штабе Зеленского напомнили Порошенко о месте и времени дебатовНТВ 01:43

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что в воскресенье у стадиона «Олимпийский» прошли не дебаты, а агитационный митинг действующего главы государства Порошенко, участвовать в котором его оппонент не собирался.
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В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

РИА Новостивчера в 21:29

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

RT на русском02:14

Штаб Зеленского уточнил дату и время дебатов с Порошенко

ФАНвчера в 23:31

Зеленский уточнил время дебатов с Порошенко

URA.Ru02:19

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Газета.Ruвчера в 15:08

Зеленский уточнил время и место встречи с Порошенко

Новостной фронтвчера в 12:48

В штабе Зеленского уточнили время и место для встречи с Порошенко

РБКвчера в 11:33
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

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Трибуны обрушились во время циркового представления в Усть-Илимске

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19-летний внук экс-директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве.
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Нетаньяху заявил, что Израиль отправит на Луну станцию «Берешит-2»

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Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Авто

Skoda на тизерах показала новый кроссовер Vision GT

Чешский автопроизводитель опубликовал в сети тизерные изображения нового кроссовера Vision GT.
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Экономика

«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Экономика

ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%

Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Названа главная опасность горячей ванны

Обновлено в 04:37
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Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
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Юлия Ковальчук рассказала о роли семьи в ее жизни

Юлия старается насладиться каждым мгновением, который она проживает вместе с семьей.
Обновлено в 00:40
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Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Политика

Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Обновлено в 07:43
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Петербуржец погиб при взрыве в квартире

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Обновлено в 05:00
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Политика

Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине

На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
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Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе

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Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
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Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае

Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.
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Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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