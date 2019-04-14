В штабе Зеленского напомнили Порошенко о месте и времени дебатовНТВ 01:43

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что в воскресенье у стадиона «Олимпийский» прошли не дебаты, а агитационный митинг действующего главы государства Порошенко, участвовать в котором его оппонент не собирался.

В штабе Зеленского напомнили Порошенко о месте и времени дебатов

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