Политика
В штабе Зеленского заявили о возможном роспуске РадыLife.ru вчера в 17:44
В штабе Владимира Зеленского, победившего на минувших президентских выборах на Украине, не исключили возможность роспуска Верховной рады. Об этом сообщает телеканал "112 Украина", ссылаясь на слова спикера штаба Дмитрия Разумкова.
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