В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану РоссииГазета.Ru 02:20

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

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