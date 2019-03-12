В штабе Порошенко рассказали, что пьет президент УкраиныSputnik Литва 14:30

с чего всё началось

Представитель избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев прокомментировал сообщения о том, что у главы государства есть проблемы с алкоголем. Как заявил Медведев в эфире телеканала ZIK, подобные сообщения являются "фейком".

В штабе Порошенко рассказали, что пьет президент Украины

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Происшествия Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией Мать оставленной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко, находясь в зале Савеловского суда Москвы, заявила, что вся эта история является провокацией.

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Политика Конгрессмены США одобрили запрет на признание Крыма российским Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий Соединённым Штатам признавать Крым российским.

Политика Академии наук России и США подпишут соглашение о сотрудничестве «Соглашение со стороны России подпишет президент Российской академии наук Александр Сергеев, а с американской стороны — президент Национальной академии наук США Марша Кемпер Макнатт», — сказала Попова РИА Новости.

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Транспорт Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.

Политика Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.

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