Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреляМосковский Комсомолец 11:54
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля. Об этом заявили в штабе баллотирующегося на второй срок политика. При этом представители Порошенко отметили, что в этот день дебаты, по закону, будет проводить Общественное телевидение.
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Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы
В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
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Россия и Турция намерены отменить визы для профессиональных водителей
Россия и Турция намерены двигаться в сторону дальнейшей либерализации визового режима и в ближайшее время решить вопрос отмены виз для профессиональных водителей.
Обновлено в 12:48
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Теща Певцова не попала на его концерт. Артист грозит судом
Певцов признался, что больше всего переживает из-за сорванного концерта в Находке, родном городе его жены и тещи.
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Экономика
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Мосгорсуд оставил хабаровского экс-губернатора под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным помещение экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, подозреваемого в хищениях, под домашний арест.
Обновлено в 12:26
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
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Обновлено в 12:42
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
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Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
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Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
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Число браков в России опустилось до минимума с начала века
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Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя
Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
Обновлено в 12:30