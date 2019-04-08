В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреляМосковский Комсомолец 11:54

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля. Об этом заявили в штабе баллотирующегося на второй срок политика. При этом представители Порошенко отметили, что в этот день дебаты, по закону, будет проводить Общественное телевидение.

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

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