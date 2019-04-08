Политика

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреляМосковский Комсомолец 11:54

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля. Об этом заявили в штабе баллотирующегося на второй срок политика. При этом представители Порошенко отметили, что в этот день дебаты, по закону, будет проводить Общественное телевидение.
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Порошенко придет на дебаты на Общественном телевидении 19 апреля и, возможно, в тот же день — на НСК «Олимпийский»

Росбалт12:00

Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским

Газета.Ru12:06

В штабе Порошенко рассказали о вариантах его участия в дебатах

Rambler News Service12:06

В штабе Порошенко назвали главное условие дебатов с Зеленским на стадионе

РБК13:54

В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля

Московский Комсомолец11:54

У Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов

Взгляд.ру11:16

Штаб Порошенко заявил, что глава государства будет участвовать в дебатах

REGNUM12:45
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Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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