Политика

В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреляИзвестия 05:58

Штаб Зеленского утверждал, что в планах одна встреча — 19 апреля на стадионе, в 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Штаб Порошенко, несмотря на отсутствие договоренности, открыл аккредитацию журналистов на стадионные дебаты 14 апреля.
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Порошенко назвал условие дебатов с Зеленским на стадионе

Коммерсантъ07:03

Петр Порошенко согласился провести дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» 19 апреля

Эхо Москвы06:30

В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреля

Известия05:58

В штабе Порошенко оценили возможность дебатов с Зеленским 19 апреля

RT на русском06:03

Порошенко назвал условие появления на дебатах на стадионе

РБК05:58

Порошенко приедет 19 апреля на дебаты на общественном телевидении

РИА Новости07:21

Порошенко поставил Зеленскому ультиматум по дебатам

Московский Комсомолец05:28
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Политика

В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ в Ровенской области

Сторонники «новой церкви» захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Копытов Ровенской области, пишет РИА Новости со ссылкой на местный союз православных журналистов.
Обновлено 12 апреля в 09:23
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Политика

Порошенко прибыл на стадион в Киеве для участия в дебатах

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве с целью участия в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Политика

В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко

Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
Обновлено в 07:13
Политика

В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро

Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

У сотрудников команды Началовой начались проблемы со здоровьем

Обновлено вчера в 10:32
Политика

Порошенко заявил о вступлении в силу безвизового режима с Таиландом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз.
Обновлено в 02:29
Политика

Владимир Путин и Дмитрий Медведев отчитались о доходах

Декларации опубликованы на сайте Кремля. За 2018 год доход президента России Владимира Путина составил 8 млн 648 тыс. 353 рубля.
Обновлено вчера в 01:41
Кино

Крис Хемсворт появится в перезапуске «Джея и Молчаливого Боба»

В своем Instagram Крис Хемсворт выложил фото с Кевином Смитом – исполнителем главной роли и режиссером предстоящего фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 06:27
Происшествия

Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге.
Обновлено в 04:22
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Путешествия

Россияне рассказали о допустимых затратах на отпуск

Каждый пятый респондент сказал, что выделит из бюджета на отпуск от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Обновлено в 05:14
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Спорт

Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт

В будущее на электросамокате: догонит ли Россия мировой тренд?

Тренд на микромобильность начали еще в 2014 году китайские велошеринги Ofo и Mobike, а также американская Jump Bike.
Обновлено в 02:07
Общество

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

В Швеции в городе Норрчёпинг произошёл взрыв в кладовой ювелирного магазина, данных о пострадавших не поступало.
Обновлено в 01:12
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Общество

Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии

Обновлено в 03:45
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Хоккей

Кожевников назвал безобразным судейство в нынешнем плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с отменой шайбы омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
Обновлено в 06:52
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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