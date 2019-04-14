В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреляИзвестия 05:58

Штаб Зеленского утверждал, что в планах одна встреча — 19 апреля на стадионе, в 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Штаб Порошенко, несмотря на отсутствие договоренности, открыл аккредитацию журналистов на стадионные дебаты 14 апреля.

В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреля

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