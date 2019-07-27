Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыскиВести.Ru вчера в 17:12
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
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Общество
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
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Общество
Предсказано катастрофическое таяние ледников из-за рекордной жары
Согласно заявлению ООН, поток горячего воздуха, который вызвал рекордную жару в Европе, двинется в сторону Гренландии, где может способствовать рекордному таянию ледникового покрова.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В южнокорейском Кванджу пострадали 9 иностранных спортсменов
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
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Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран
Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Россия может расширить ассортимент поставок мясной продукции в Турцию
Россия может расширить поставки мясной продукции в Турцию, в том числе экспорт говядины.
Обновлено вчера в 13:28
Здоровье
Минздрав Подмосковья сообщил, как бороться с хандрой из-за непогоды
Сон, прогулки, новая прическа и чай с ромашкой: в Минздраве Подмосковья рассказали, как бороться с хандрой из-за установившейся непогоды.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
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Прототип космического корабля будущего от SpaceX совершил первый полет
Обновлено вчера в 07:28
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Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую
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Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
На вилле полузащитника «Арсенала» обнаружен труп
В пятницу в Египте на строящейся вилле полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени было обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 00:33
Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Транспорт
Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Трамп не винит Турцию за покупку С-400
У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
«Интер Майами» подписал первых игроков в своей истории
Как сообщает пресс-служба клуба, левый вингер Матиас Пеллегрини и центральный нападающий Хулиан Карранса стали первыми игроками Интер Майами.
Обновлено вчера в 16:41
Авто
Названы самые ожидаемые премьеры Франкфуртского автосалона
«Автоновости дня» выделили ряд наиболее интересных новинок Франкфурта, презентации которых ожидают многие автолюбители по всему миру.
Обновлено в 01:00
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
Оскар ведет переговоры с «Миланом» и «Интером»
Контракт бразильского игрока с китайским клубом рассчитан до декабря 2020 года.
Обновлено вчера в 14:37
Культура
«Шукшинские дни на Алтае» принимает село Сростки
Пройдут народные гулянья, экскурсии по памятным местам села и мемориальному музею писателя, мастер-классы по традиционной русской культуре, творческие встречи с почётными гостями.
Обновлено 25 июля в 22:40