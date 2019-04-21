Политика
В штаб Зеленского пришла полицияLenta.ru 07:36
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена. Зеленский находится в штабе и заполняет бумаги для протокола, уточняет агентство.
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