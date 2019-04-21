В штаб к Зеленскому пришла полицияБИЗНЕС Online 07:59

В штаб к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому пришла полиция, сообщает РБК. Отмечается, что полицейские пришли к Зеленскому из-за того, что на избирательном участке он продемонстрировал заполненный бюллетень, а это запрещено законодательством.

В штаб к Зеленскому пришла полиция

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