Музыка

В шоу «Голос. Дети» победила 10-летняя дочь певицы АлсуРоссийская газета 17:51

Абрамова входила в команду Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow. Отметим, что Лобода в голосовании за лучшего наставника заняла только третье место, уступив Валерию Меладзе и ставшей победительницей Пелагее.
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Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

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Дочь Алсу выиграла детский «Голос»

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Комсомольская правда17:50

10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова стала победительницей 6-го сезона шоу «Голос. Дети»

Вокруг ТВ17:09

Дочь певицы Алсу выступит в финале проекта «Голос. Дети»

Bash.Newsвчера в 13:26
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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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