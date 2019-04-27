Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила 10-летняя дочь певицы АлсуРоссийская газета 17:51
Абрамова входила в команду Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow. Отметим, что Лобода в голосовании за лучшего наставника заняла только третье место, уступив Валерию Меладзе и ставшей победительницей Пелагее.
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Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету
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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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Обновлено в 12:35
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
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В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
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В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
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Политика
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Киевский суд получил иск, содержащий запрет на выезд Петра Порошенко, потерпевшего поражение в ходе президентских выборов, за территорию страны, сообщает «Газета.ру».
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
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Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика
США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге
Полиция задержала мужчину, предположительно, устроившего в пятницу вечером стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:32
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
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Экономика
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Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Политика
Посольство РФ в США назвало приговор Бутиной беззаконием и провокацией
Посольство России в США в пятницу, 26 апреля, заявило о том, что категорически несогласно с приговором россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 13:54
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
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Футбол
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"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Происшествия
Новые взрывы прогремели в Шри-Ланке
Обновлено в 11:16
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
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Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Футбол
Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве
Обновлено в 17:45
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесут в Госдуму
Ранее News.ru сообщал, что Государственная дума рассмотрит проект о продлении сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года.
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