Общество

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00

Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт: школьные уроки по киберспорту повысят конкурентоспособность спортсменов из России

ТАСС11:15

В российских школах хотят ввести уроки по Dota 2 и Minecraft

CyberSport.ru04:10

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

РБКвчера в 23:00

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

РИА Новости02:41

В школьную программу предложили ввести Dota2, Minecraft и симулятор FIFA

Говорит Москвавчера в 23:58

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Известиявчера в 23:27

DotA и World of Tanks помогут развить креативность и скорость

РЕН ТВ03:41
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Общество

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Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
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Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
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Происшествия

В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей

По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
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Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
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В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
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Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Гаджеты

Google отказалась от «сладких» названий в Android 10

В Google объяснили отказ от «сладких» названий путаницей среди пользователей.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Общество

Половина россиян запуталась в цветах российского флага

Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
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Транспорт

Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве

Более половины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Москве происходит по причине превышения скорости.
Обновлено в 08:50
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Экономика

РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Кино

Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика

Над Донецком подняли флаг России

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
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В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью

«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
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Ученые назвали простой способ продлить жизнь

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Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей

Обновлено в 09:07
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МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321

Обновлено в 10:51
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США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
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Bloomberg: iPhone 11 получат тройную камеру и Face ID

Начать стоит с наследников iPhone XS и XS Max, которые получат приставку Pro.
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Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа

Обновлено в 08:53
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Компьютерная игра (МОБА)
Компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная Valve Corporation. Игра является продолжением DotA - пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих «героями» - персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей.
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