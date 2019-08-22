Общество
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00
Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось
Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.РБКвчера в 23:00
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Общество
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Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
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Обновлено в 09:17
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
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Происшествия
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Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
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Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Происшествия
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В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Энергетика
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Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
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Google отказалась от «сладких» названий в Android 10
В Google объяснили отказ от «сладких» названий путаницей среди пользователей.
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Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Общество
Половина россиян запуталась в цветах российского флага
Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.
Обновлено в 10:26
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Транспорт
Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве
Более половины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Москве происходит по причине превышения скорости.
Обновлено в 08:50
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Экономика
РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Политика
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Обновлено в 07:21
Политика
В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью
«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Ученые назвали простой способ продлить жизнь
Обновлено в 08:20
Авто
Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей
Обновлено в 09:07
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
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США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год
Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты
Bloomberg: iPhone 11 получат тройную камеру и Face ID
Начать стоит с наследников iPhone XS и XS Max, которые получат приставку Pro.
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Общество
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Обновлено в 08:53
Общество
Польский ресторатор назвал украинцев недолюдьми
В объявлении черным по белому написано, что украинцы «и им подобные» не будут трудоустроены ни при каких условиях.
Обновлено в 09:09