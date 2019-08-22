Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00
Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось
Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
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Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
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Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
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Тамез отказался от перехода в «Спартак»
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Обновлено в 05:41
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
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Общество
Чиновники обещали не запрещать смартфоны в московских школах
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Обновлено в 06:04
Политика
Президент Финляндии встретил Путина фразой на русском языке
Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил прибывшего в Хельсинки российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
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Обновлено 20 августа в 22:59
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Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы»
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Обновлено в 06:12
Армия и оружие
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Обновлено в 03:21
Политика
Кличко пожаловался на атаку троллей в Instagram
Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика
Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств
Президент поручил правительству предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года меры по учету результатов исследований, включая клинические, в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования.
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Общество
Новая книга Пелевина оказалась химерой
Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
Обновлено в 04:10