Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00

Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт: уроки по киберспорту в школах могут стать профилактикой игровой зависимости

ТАСС05:19

В российских школах хотят ввести уроки по Dota 2 и Minecraft

CyberSport.ru04:10

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

РБКвчера в 23:00

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

РИА Новости02:41

В школьную программу предложили ввести Dota2, Minecraft и симулятор FIFA

Говорит Москвавчера в 23:58

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Известиявчера в 23:27

DotA и World of Tanks помогут развить креативность и скорость

РЕН ТВ03:41
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Экономика

В Петербурге зарплаты выросли, но сильно отстают от московских

За год средняя зарплата специалистов в Петербурге выросла на 3,64% и достигла 66 431 рубля в месяц.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозы

Россия работает над созданием нового ядерного оружия, чтобы им можно было атаковать США, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Петербургские врачи прибыли на помощь пострадавшей в Турции девочке

Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Житель Ульяновска устроил стрельбу в компании, где работала его жена

В Ульяновске мужчина устроил конфликт в офисе компании, где раньше работала его жена, и пять раз выстрелили в мужчину, который сделал ему замечание.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Чечне на газовой заправке произошел взрыв

Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Общество

Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
Футбол

Семак прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Тамез отказался от перехода в «Спартак»

Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика

Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Общество

Чиновники обещали не запрещать смартфоны в московских школах

Ранее в Минпросвещения объяснили рекомендацию ограничить использование смартфонов в школах намерением ограничить потенциальный вред для здоровья и повысить эффективность образовательного процесса.
Обновлено в 06:04
Политика

Президент Финляндии встретил Путина фразой на русском языке

Президент Финляндии Саули Ниинистё встретил прибывшего в Хельсинки российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Футбол

«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока

Обновлено в 00:16
Политика

Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы»

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на государственном портале "Судебная власть Украины".
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Российские летчики могут получить компактные автоматы

Обновлено в 03:21
Политика

Кличко пожаловался на атаку троллей в Instagram

Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика

Путин поручил оценить возможность внедрения новых российских лекарств

Президент поручил правительству предусмотреть в стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года меры по учету результатов исследований, включая клинические, в области разработки конкурентоспособных отечественных лекарств, проводимых научными организациями и образовательными организациями высшего образования.
Обновлено в 06:30
Общество

Новая книга Пелевина оказалась химерой

Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
Обновлено в 04:10
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Компьютерная игра (МОБА)
Компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная Valve Corporation. Игра является продолжением DotA - пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих «героями» - персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей.
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