Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.

с чего всё началось

Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

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