Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00

Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

DotA и World of Tanks помогут развить креативность и скорость

РЕН ТВ03:41

В школьную программу предложили ввести Dota2, Minecraft и симулятор FIFA

Говорит Москвавчера в 23:58

Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки по World of Tanks, FIFA и Dota 2

ТАСС02:26

В российских школах предложили ввести уроки по Dota 2, Minecraft и FIFA

Znak.com00:34

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

РИА Новости02:41

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Известиявчера в 23:27

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Космос

Флуоресценция - признак внеземной жизни

Незначительное свечение может служить доказательством существования внеземной жизни на подобных Земле экзопланетах, потому что инопланетные организмы в состоянии защитить себя посредством флуоресценции от резких ультрафиолетовых хромосферных вспышек своих звезд.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли (Демократическая партия) вышел из предвыборной гонки за право стать кандидатом в президенты США.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Бузову обокрала обезьяна на Бали

Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.
Обновлено вчера в 15:52
Авто

Lexus занял первое место в рейтинге удовлетворенности потребителей

Новое исследование Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI) показало, что потребители стали менее удовлетворены своими транспортными средствами.
Обновлено в 00:22
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену

Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.
Обновлено в 03:50
Авто

Для владельцев «Мустангов» Chevrolet сделает Camaro дешевле

Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты

Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Как сообщает The GEEK, китайская компания будет отвечать и за производство гибких экранов для Apple.
Обновлено в 02:24
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:16
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Неизвестные избили актеров екатеринбургского «Коляда-театра»

Обновлено в 03:41
Экономика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I полугодии выросла на 90%

Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,1% и составила 6,1 миллиарда рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников

Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено вчера в 10:16
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Авто

Volvo S60 получила гибридный вариант и новую версию Plus Spec

Выпустив S60 PHEV, Volvo изменила модельный ряд, заменив R-Design Edition на R-Design Plus, и представила новый вариант Inscription Plus.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

В украинском МИДе готовятся к встрече Зеленского и Трампа в Польше

Украинская дипломатия изо всех сил пытается раздуть интригу вокруг предстоящих встреч президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, даже если эти встречи носят мимолетный характер.
Обновлено в 02:00
Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
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Компьютерная игра (МОБА)
Компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная Valve Corporation. Игра является продолжением DotA - пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих «героями» - персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей.
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Minecraft
Компьютерная игра (открытый мир)
Компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров; на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств; на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U...
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