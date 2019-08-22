Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00
Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось
Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.РБКвчера в 23:00
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Космос
Флуоресценция - признак внеземной жизни
Незначительное свечение может служить доказательством существования внеземной жизни на подобных Земле экзопланетах, потому что инопланетные организмы в состоянии защитить себя посредством флуоресценции от резких ультрафиолетовых хромосферных вспышек своих звезд.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли (Демократическая партия) вышел из предвыборной гонки за право стать кандидатом в президенты США.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Бузову обокрала обезьяна на Бали
Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Lexus занял первое место в рейтинге удовлетворенности потребителей
Новое исследование Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI) показало, что потребители стали менее удовлетворены своими транспортными средствами.
Обновлено в 00:22
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену
Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.
Обновлено в 03:50
Авто
Для владельцев «Мустангов» Chevrolet сделает Camaro дешевле
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Как сообщает The GEEK, китайская компания будет отвечать и за производство гибких экранов для Apple.
Обновлено в 02:24
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:16
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I полугодии выросла на 90%
Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,1% и составила 6,1 миллиарда рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников
Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Volvo S60 получила гибридный вариант и новую версию Plus Spec
Выпустив S60 PHEV, Volvo изменила модельный ряд, заменив R-Design Edition на R-Design Plus, и представила новый вариант Inscription Plus.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В украинском МИДе готовятся к встрече Зеленского и Трампа в Польше
Украинская дипломатия изо всех сил пытается раздуть интригу вокруг предстоящих встреч президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, даже если эти встречи носят мимолетный характер.
Обновлено в 02:00
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35