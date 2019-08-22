Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00

Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
РБКвчера в 23:00

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Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки по World of Tanks, FIFA и Dota 2

ТАСС02:26

DotA и World of Tanks помогут развить креативность и скорость

РЕН ТВ03:41

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

РИА Новости02:41

В российских школах хотят ввести уроки по Dota 2 и Minecraft

CyberSport.ru04:10

В школьную программу предложили ввести Dota2, Minecraft и симулятор FIFA

Говорит Москвавчера в 23:58

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Известиявчера в 23:27

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

РБКвчера в 23:00
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Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Кино

Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Не может выбрать: Дима Билан оказался в любовном треугольнике

Дима, правда, пока не выбрал, с какой девушкой хочет остаться, а недавно они и вовсе поссорились.
Обновлено в 03:03
Политика

Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Политика

Источник: ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений

Страны Евросоюза, входящие в G7, могут поддержать возвращение России в эту организацию, но лишь при условии выполнения минских соглашений.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе

Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В Британии снимут документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Ингушетии на борцов с аптечной наркоманией напали неизвестные

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 04:51
Происшествия

Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Политика

Зеленскому посоветовали забыть о Крыме

Крым является составной частью России.
Обновлено в 04:00
Интернет

Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе

Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Минобороны Азербайджана назвало причину крушения МиГ-29 над Каспием

Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам

Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего аварийную посадку в Новоангарске, представят к госнаградам за проявленное мужество и профессионализм.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика

Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией

Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Спасавшая брата девочка погибла от удара током под Челябинском

По данным СК, 12-летняя девочка с 6-летним братом гуляли после дождя во дворе дома в поселке Кисегачинский.
Обновлено в 03:54
Общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе

Обновлено в 04:16
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Культура

20 лет со дня смерти Александра Демьяненко

22 августа 1999 года скончался советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа Александр Демьяненко.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено вчера в 10:16
Футбол

Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»

Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.
Обновлено в 04:22
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Minecraft
Компьютерная игра (открытый мир)
Компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров; на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств; на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U...
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Dota 2
Компьютерная игра (МОБА)
Компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная Valve Corporation. Игра является продолжением DotA - пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих «героями» - персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей.
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