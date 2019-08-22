Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00
Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось
Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.РБКвчера в 23:00
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Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам
Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершившего аварийную посадку в Новоангарске, представят к госнаградам за проявленное мужество и профессионализм.
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По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
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Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
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Происшествия
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Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой в августе
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
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Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»
Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.
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