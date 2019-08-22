Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00
Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось
Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
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Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
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Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
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Предметом торга в вопросе возвращения России в «Группу семи» (G7, «Большая семерка») является выдача арестованных украинских моряков и других украинских граждан, находящихся в заключении.
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