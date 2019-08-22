Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFAРБК вчера в 23:00

Где в мире преподают киберспорт Одной из первых стран мира, где киберспорт появился в школьной программе, в 2015 году стала Швеция. Там эту дисциплину решили преподавать в трех школах: одна находится в Стокгольме, две другие — в Ованакере и Карлстаде.
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с чего всё началось

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

DotA и World of Tanks помогут развить креативность и скорость

РЕН ТВ03:41

Эксперт: секции киберспорта необходимо открыть до его введения в школьную программу

ТАСС07:36

В российских школах хотят ввести уроки по Dota 2 и Minecraft

CyberSport.ru04:10

В школах могут появиться уроки по Dota 2 и FIFA

Матч ТВ07:06

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и World of Tanks

РИА Новости02:41

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Известиявчера в 23:27

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

РБКвчера в 23:00
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Общество

Роскачество назвало модели небезопасных чайников

Эксперты Роскачества протестировали 30 моделей чайников от 23 производителей и выявили наименее качественные и безопасные из них.
Обновлено в 03:00
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Аварийно севший в Жуковском А321 подготовили к эвакуации

В подмосковном Жуковском закончены работы по подготовке аварийно севшего самолёта А321 к эвакуации.
Обновлено в 07:57
Общество

Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан

Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране

Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.
Обновлено в 05:34
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 04:51
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.
Обновлено в 07:38
Политика

Путин назвал причину протестов в Москве

Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Кино

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Культура

Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Российские летчики могут получить компактные автоматы

Обновлено в 03:21
Фигурное катание

Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине

Российскую пару Кирилла Паршакова и Анны Гудыно дисквалифицировали на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе, после того как танцор за кулисами на глазах у организаторов ударил свою партнершу кулаком.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга

Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата

Обновлено в 05:55
Технологии

«EOS напоминает китайскую олигархию». Проект обвинили в централизации

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Обновлено в 08:00
Политика

Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Музыка

Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева

Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.
Обновлено в 08:16
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Экономика

Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Украина назвала предмет торга по возвращению России в G7

Предметом торга в вопросе возвращения России в «Группу семи» (G7, «Большая семерка») является выдача арестованных украинских моряков и других украинских граждан, находящихся в заключении.
Обновлено в 07:58
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Компьютерная игра (МОБА)
Компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная Valve Corporation. Игра является продолжением DotA - пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих «героями» - персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей.
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