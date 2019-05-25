Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускникамиRT на русском 06:50

Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Снятое в школе видео появилось в СМИ и соцсетях.
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с чего всё началось

Директор школы во Владивостоке о БДСМ-видео выпускников: они не думали, что позорят школу

Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть.
Говорит Москва03:53

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Не подумали: выпускники, устроившие БДСМ-флешмоб в школе Владивостока, извинились перед директором и учителями

КП - Владивосток09:30

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

RT на русском06:50

Директор школы во Владивостоке о БДСМ-видео выпускников: они не думали, что позорят школу

Говорит Москва03:53

Директриса школы рассказала о последствиях БДСМ-шоу для выпускников

Lenta.ru05:49

Участники БДСМ-вечеринки извинились перед уволенным директором

Газета.Ru06:35

Выпускники, устроившие «БДСМ-флешмоб», извинились. Но директора школы это не спасет

URA.Ru04:35

Директор школы во Владивостоке прокомментировала инцидент с выпускниками

РИА Новости06:29
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено в 10:10
Футбол

Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Хоккей

Финский тренер объяснил, как обыграл Россию в полуфинале ЧМ-2019

Тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал о победе над Россией (1:0) в полуфинале чемпионата мира.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Хоккей

Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.
Обновлено в 14:15
Футбол

«Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы»

В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".
Обновлено в 14:51
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Гаджеты

Самая органичная утечка: рекламный баннер демонстрирует фронтальную и тыльную панели смартфона Redmi K20, а также основные характеристики

Напомним, ранее слухи приписывали Redmi K20 платформу Snapdragon 675, но в одной из последних вчерашних утечек фигурировала уже Snapdragon 730.
Обновлено в 03:38
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 05:18
Хоккей

Канада — Чехия 5:1 (3-й период)

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Политика

Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга

Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Обновлено в 14:34
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Музыка

Дочь Алсу не стала участвовать в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Скандал разгорелся после того, как десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

Обновлено в 11:44
Общество

Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции

Жители города Лаваль во Франции установили рекорд, приготовив более 2 тыс. блинов за 24 часа.
Обновлено в 14:39
Футбол

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм

Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Обновлено в 13:42
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
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