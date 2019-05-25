В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускникамиRT на русском 06:50

Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть.

с чего всё началось

Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Снятое в школе видео появилось в СМИ и соцсетях.

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

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