Общество
В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускникамиRT на русском 06:50
Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Снятое в школе видео появилось в СМИ и соцсетях.
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с чего всё началось
Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть.Говорит Москва03:53
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