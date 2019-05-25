Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускникамиRT на русском 06:50

Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Снятое в школе видео появилось в СМИ и соцсетях.
Читать в источнике
с чего всё началось

Директор школы во Владивостоке о БДСМ-видео выпускников: они не думали, что позорят школу

Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть.
Говорит Москва03:53

Подробнее о событии

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

RT на русском06:50

Директор школы во Владивостоке прокомментировала скандал

News.ru06:49

Директор школы во Владивостоке прокомментировала инцидент с выпускниками

РИА Новости06:29

Директриса школы рассказала о последствиях БДСМ-шоу для выпускников

Lenta.ru05:49

Участники БДСМ-вечеринки извинились перед уволенным директором

Газета.Ru06:35

Выпускники, устроившие «БДСМ-флешмоб», извинились. Но директора школы это не спасет

URA.Ru04:35

Директор школы во Владивостоке о БДСМ-видео выпускников: они не думали, что позорят школу

Говорит Москва03:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Музыка

Дочь Алсу отказалась прийти на спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

По итогам спецвыпуска жюри приняло решение отдать победу всем участникам финального шоу.
Обновлено вчера в 17:03
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Технологии

Лаборатория Касперского зафиксировала рост числа мобильных троянов

В этом году эксперты компании зафиксировали около 30 тысяч банковских троянов, к сравнению, в 2018 году это число немного не дотягивало до 19 тысяч.
Обновлено вчера в 06:49
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (1-й период)

Обновлено в 03:40
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте

Альбина появилась на красной дорожке в алом платье с роскошным декольте, некогда прославившим звезду популярной девичьей группы «ВИА Гра».
Обновлено вчера в 19:46
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой

Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Общество

Учительница потребовала наказать устроившую скандал мать дагестанского школьника

Обновлено в 08:53
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Кино

Тарантино может выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»

Режиссер Квентин Тарантино заявил о возможном выпуске в широкий прокат расширенной версии своего последнего фильма «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 03:19
Транспорт

ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения А вот сама Алла Борисовна пока никак не поздравила дочь в соцсетях.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Полицейского, которого вчера ранили в Туле, перевезут в Москву

25-летнего сотрудника ППС, на которого вчера, 24 мая, напали неизвестные и ранили его же собственным табельным оружием, перевезут в московскую клинику.
Обновлено в 05:57
Авто

LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей

Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе

Обновлено в 08:25
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Общество

В Башкирии в администрациях районов введут новую должность

В районных администрациях Башкирии с 1 июля введут новую должность: «заместитель главы администрации по предпринимательству».
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Общество

Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии

Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
Обновлено в 04:58
Общество

Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией

МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное