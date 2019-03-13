В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человекВести.Ru 10:30

Американская стрельба в школах становится южноамериканской: в Сан-Паулу двое подростков открыли огонь по учащимся. В результате стрельбы в учебном заведении этого бразильского города погибли шесть человек. После расправы над школьниками стрелки покончили жизнь самоубийством.

В школе Сан-Паулу подростки расстреляли шесть человек

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