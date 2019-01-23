Происшествия
В школах Владивостока происходят массовые эвакуацииВладивосток-Новости 19:20
Во Владивостоке во многих школах происходит эвакуации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на осведомленный источник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Во Владивостоке массово эвакуируют учеников школ и посетителей торговых центров
КП - Владивосток18:54
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Происшествия
Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
Обновлено в 10:37
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено в 22:41
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Хоккей
Овечкин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Обновлено в 22:17
Происшествия
Бортпроводницы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика
Бортпроводницы рейса «Сургут—Москва» рассказали о своем отношении к пассажиру, подозреваемому в захвате воздушного судна.
Обновлено в 19:28
Наука
В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля
В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено в 18:36
Авто
В России обновленный Mitsubishi L200 появится уже в марте
Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено в 23:04
Происшествия
В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва
В Приморье эвакуируют несколько школ, торговых центров и администрацию из-за сообщений о взрывчатке, заложенной в зданиях.
Обновлено в 20:40
Общество
В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов
Обновлено в 23:32
ЖКХ
В Твери около 16,7 тысячи человек остались без теплоснабжения
Около 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов остались без теплоснабжения в Твери из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 23:01
Общество
Метившего своих секс-рабынь сутенера осудили в США
Обновлено в 20:24
Происшествия
Причиной пожара на танкерах в Керченском проливе стали санкции США
Газовые танкеры Candy (ранее — Venice) и Maestro загорелись в Черном море из-за санкций США.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова
Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие.
Обновлено в 15:38
Экономика
Импортеры начали поднимать цены на алкоголь
Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.
Обновлено в 21:50
Общество
Швейцарский экстремал пересечет Байкал вплавь ради защиты природы
Обновлено в 19:09
Кино
Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за задержку фильма
Обновлено в 11:50
Авто
Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
Обновлено в 12:47
Общество
Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга
Эксперт подчеркнул, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.
Обновлено в 19:34
Политика
Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.
Обновлено в 08:06
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США
В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад, сообщает CNN.
Обновлено в 11:47
Общество
Тигра Амура отправят в зоопарк Краснодарского края
Тигра Амура из Приморского сафари-парка, известного дружбой с козлом Тимуром, намерены передать в один из парков Краснодарского края.
Обновлено в 21:10
Происшествия
СК опубликовал видео допроса пытавшегося угнать самолет пассажира
Обновлено в 15:54
Происшествия
Найдены туристки, пропавшие в горах на севере Урала
Обновлено в 05:46
Происшествия
В столице Йемена прогремели два взрыва
Обновлено в 23:27
Политика
У подозреваемого в шпионаже Уилана нашли секретные документы
Бывший морской пехотинец Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, ему предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 03:08
Экономика
Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Пассажир, пытавшийся угнать самолет «Аэрофлота», был трезв
Бортпроводницы рейса Сургут - Москва, который накануне захватил пассажир, рассказали «РИА Новости», что мужчина не производил впечатление пьяного человека.
Обновлено в 21:53
Гаджеты
Смартфон Honor View 20 представили в России
Обновлено в 21:30