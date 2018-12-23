Происшествия

В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек
РИА Новости
вчера в 22:26

Тела восьми человек обнаружены в шахте в Соликамске в Пермском крае, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
РИА Новостивчера в 22:26

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В Соликамске в шахте нашли тела восьми человек

КП - Пермьвчера в 23:08

В шахте Соликамска нашли тела восьми горняков

Сайт города Пермь 59.ruвчера в 22:41

Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске

ТАССвчера в 22:32

В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

РИА Новостивчера в 22:26

Главные новости к утру 23 декабря

Коммерсантъвчера в 23:26

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске

РБКвчера в 22:23

Оперативный штаб в Соликамске: Найдены тела восьми рабочих

Эхо Москвы - Пермьвчера в 22:28
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Происшествия

Более 40 человек стали жертвами цунами в Индонезии

Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик и карету скорой помощи, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Туриста из России арестовали за первое на Шпицбергене ограбление банка

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

В Японии произошел взрыв в ресторане

В японской префектуре Тотиги при взрыве в непальском ресторане пострадали шести человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

В Москве в квартире взорвался самогонный аппарат

Инцидент произошел в доме № 31/1 на Туристской улице. Аппарат был установлен на кухне в двухкомнатной квартире на восьмом этаже.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами

Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Машина сбила троих детей на пешеходном переходе на Кубани

"В 19:30 мск в Апшеронске водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ", совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Автобус упал в кювет в Нижегородской области

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В московском районе Солнцево загорелись два частных дома

В районе Солцево российской столицы в двух частных домах, стоявших по соседству, случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика

Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Страсбургский стрелок признавался в верности ИГИЛ

На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу

Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает Пятый канал.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Новокузнецке женщине оторвало голову во время работы на заводе

Как информирует региональное издание Новокузнецк.ru, ссылаясь на собственный источник, женщине, работавшей в должности шихтовщика, в минувшую субботу, 22-го декабря, оторвало голову прямо во время рабочей смены.
Обновлено вчера в 17:25
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