Происшествия

На шахте в Соликамске обнаружены тела восьми погибших
BFM.ru
00:27

На шахте в Соликамске Пермского края обнаружены тела восьми человек, спасатели начали подготовку к их эвакуации, сообщает «Интерфакс». При этом в оперативном штабе не подтвердили появившуюся в СМИ информацию об обнаружении тела девятого погибшего.
BFM.ru00:27
с чего всё началось
Глава Пермского края Максим Решетников со ссылкой на спасательную службу ранее заявил
, что шансов выжить у девяти человек, заблокированных в шахте, нет.
РИА Новостивчера в 22:26

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