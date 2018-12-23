Происшествия

В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек
РИА Новости
00:48

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Поиски девятого погибшего продолжаются. Пожар еще не потушен, есть очаги горения на площади около 30 квадратных метров, уточнил собеседник агентства.
РИА Новости00:48
с чего всё началось
Глава Пермского края Максим Решетников со ссылкой на спасательную службу ранее заявил
, что шансов выжить у девяти человек, заблокированных в шахте, нет.
РИА Новостивчера в 22:26

Подробнее о событии

В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

РИА Новости00:48

Подъем тел погибших на шахте в Соликамске завершится не раньше вечера воскресенья

Интерфакс02:31

В шахте в Соликамске нашли тела восьми погибших горняков

Business Class (Пермь)00:05

В шахте Соликамска нашли тела восьми горняков

Сайт города Пермь 59.ruвчера в 22:41

Спасатели ищут тело девятого рабочего, погибшего в шахте «Уралкалия» в Соликамске

ТАСС02:37

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске

РБКвчера в 22:23

Найдены тела восьми горняков в аварийной шахте в Соликамске

ФАНвчера в 22:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168

Обновлено в 02:22
Происшествия

МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору

"Наделение МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик и карету скорой помощи, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Турист из России пытался ограбить банк на Шпицбергене

Полиция норвежского Лонгьира на Шпицбергене подозревает 29-летнего россиянина в ограблении банка, сообщается на сайте губернатора архипелага.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

В Москве в квартире взорвался самогонный аппарат

Инцидент произошел в доме № 31/1 на Туристской улице. Аппарат был установлен на кухне в двухкомнатной квартире на восьмом этаже.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

В Японии произошел взрыв в ресторане

В японской префектуре Тотиги при взрыве в непальском ресторане пострадали шести человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Во Франции на акциях протеста задержали 220 человек

Французская полиция задержала 220 человек в ходе акций протеста "желтых жилетов", сообщает радиостанция France Info.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

На водохранилище в Кемеровской области провалился под лед снегоход

В Кемеровской области спасатели ведут поиски водителя и пассажира снегохода, провалившегося под лед Беловского водохранилища.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Одессе нашли цистерну со скелетами

В украинской Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

На западе Москвы потушили пожар в двух частных домах

Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

На Кубани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Автобус упал в кювет в Нижегородской области

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Страсбургский стрелок признавался в верности ИГИЛ

На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу

Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Задержан мужчина, ранивший сторожа парка ножом в сердце

Установлено, что в тот же день в 4:10 неизвестный в ходе конфликта в парке причинил потерпевшему указанное ранение предметом, похожим на нож, а затем скрылся.
Обновлено в 02:21
ещё по теме
Главное