Происшествия
Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Поиски девятого погибшего продолжаются. Пожар еще не потушен, есть очаги горения на площади около 30 квадратных метров, уточнил собеседник агентства.
РИА Новости00:48
с чего всё началось
Глава Пермского края Максим Решетников со ссылкой на спасательную службу ранее заявил, что шансов выжить у девяти человек, заблокированных в шахте, нет.РИА Новостивчера в 22:26
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