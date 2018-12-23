с чего всё началось

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. Поиски девятого погибшего продолжаются. Пожар еще не потушен, есть очаги горения на площади около 30 квадратных метров, уточнил собеседник агентства.

В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

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