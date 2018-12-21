Общество

В северном полушарии Земли началась астрономическая зима
REGNUM
вчера в 23:34

Зимнее солнцестояние, знаменующее начало астрономической зимы в северном полушарии планеты, произошло 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
REGNUMвчера в 23:34

Подробнее о событии

В Россию пришла астрономическая зима

Российская газета00:46

В северном полушарии Земли началась астрономическая зима

REGNUMвчера в 23:34

Сегодня – день зимнего солнцестояния

Областная газетавчера в 18:00

Наступил день зимнего солнцестояния – что это значит

Газета.Ruвчера в 04:44

Самая длинная ночь в году или что такое зимнее солнцестояние

Аргументы неделивчера в 03:39

День зимнего солнцестояния: как самый короткий день стал праздником надежды

Московский Комсомолецвчера в 01:19

В 2018 году зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря

НИА-Федерация18 декабря в 22:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Транспорт

«Аэрофлот» перенес 11 рейсов из Москвы в связи с непогодой

Обновлено вчера в 16:52
Общество

ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав

Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт

МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице

Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о снеге и гололедице в субботу, 22 декабря.
Обновлено в 00:30
Общество

В Саратове развернули оперативный штаб из-за нарушения теплоснабжения

Оперативный штаб создан в главном управлении МЧС по Саратовской области после двух аварий на теплосетях в Саратове, где с четверга в морозную погоду нарушено теплоснабжение свыше 26 тысяч человек, сообщил региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ могут признать утратившим силу

Власти Санкт-Петербурга могут признать распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви утратившим силу, если до 30 декабря 2018 от РПЦ не поступит официальной заявки, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Правительство присудило 141 премию в области науки и техники

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий в области науки и техники, лауреатами стали 141 соискатель из 19 субъектов РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Появился рейтинг самых популярных котов 2018 года

Система мониторинга СМИ «Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Во Франции ждут новых массовых протестов «жёлтых жилетов»

Во Франции готовятся к шестой акции протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 00:10
Общество

Жителей Москвы призвали не украшать ели на природных территориях

Как подчеркнули в департаменте, такие самовольные действия граждан запрещены законом города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях".
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт

В московском транспорте с января подорожает проезд

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили, что в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:57
Общество

На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро

В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:09
Транспорт

Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Обновлено вчера в 23:51
Общество

Дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein

50-летний Раф Симонс - известный бельгийский дизайнер, основатель брендов Raf Simons и Raf by Raf Simons, в 2012-2016 годах занимал пост креативного директора модного дома Dior.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Среди информаторов КГБ Латвии нашли крупного бизнесмена и митрополита

Латвия в четверг открыла архивы КГБ с именами агентов, резидентов и содержателей явочных квартир.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет в США

В США три пары близнецов, зачатые в один день, родились с разницей в несколько лет, сообщает The New York Post.
Обновлено вчера в 15:19
ещё по теме
Главное