Общество
Зимнее солнцестояние, знаменующее начало астрономической зимы в северном полушарии планеты, произошло 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
REGNUMвчера в 23:34
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День зимнего солнцестояния: как самый короткий день стал праздником надежды
Московский Комсомолецвчера в 01:19
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Транспорт
«Аэрофлот» перенес 11 рейсов из Москвы в связи с непогодой
Обновлено вчера в 16:52
Общество
ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав
Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт
МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице
Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о снеге и гололедице в субботу, 22 декабря.
Обновлено в 00:30
Общество
В Саратове развернули оперативный штаб из-за нарушения теплоснабжения
Оперативный штаб создан в главном управлении МЧС по Саратовской области после двух аварий на теплосетях в Саратове, где с четверга в морозную погоду нарушено теплоснабжение свыше 26 тысяч человек, сообщил региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ могут признать утратившим силу
Власти Санкт-Петербурга могут признать распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви утратившим силу, если до 30 декабря 2018 от РПЦ не поступит официальной заявки, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Правительство присудило 141 премию в области науки и техники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий в области науки и техники, лауреатами стали 141 соискатель из 19 субъектов РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Появился рейтинг самых популярных котов 2018 года
Система мониторинга СМИ «Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Во Франции ждут новых массовых протестов «жёлтых жилетов»
Во Франции готовятся к шестой акции протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 00:10
Общество
Жителей Москвы призвали не украшать ели на природных территориях
Как подчеркнули в департаменте, такие самовольные действия граждан запрещены законом города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях".
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт
В московском транспорте с января подорожает проезд
В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили, что в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:57
Общество
На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро
В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:09
Транспорт
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Дизайнер Раф Симонс покинет пост креативного директора Calvin Klein
50-летний Раф Симонс - известный бельгийский дизайнер, основатель брендов Raf Simons и Raf by Raf Simons, в 2012-2016 годах занимал пост креативного директора модного дома Dior.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Среди информаторов КГБ Латвии нашли крупного бизнесмена и митрополита
Латвия в четверг открыла архивы КГБ с именами агентов, резидентов и содержателей явочных квартир.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет в США
В США три пары близнецов, зачатые в один день, родились с разницей в несколько лет, сообщает The New York Post.
Обновлено вчера в 15:19