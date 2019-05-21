В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»RT на русском 02:15

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета». В описании говорится, что грузовики выпущены в 1994 году. Как отмечает издание, продавцом является магазин, с 2011 года реализующий технику и запчасти к ней.

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

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