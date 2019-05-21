Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»RT на русском 02:15
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета». В описании говорится, что грузовики выпущены в 1994 году. Как отмечает издание, продавцом является магазин, с 2011 года реализующий технику и запчасти к ней.
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Экономика
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе–апреле на 5,1%
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В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
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Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
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Происшествия
В результате ДТП в Красноярске пострадал трехлетний ребенок
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В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
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Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
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Обновлено в 02:48
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Только с начала года США получили 5 млн баррелей нефти Urals, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные терминалов PADD 3 и PADD 1. В 2018 году из России США получили 7,51 млн баррелей нефти, в 2017 - 1,58 млн баррелей.
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Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
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Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот
В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала
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Обновлено в 02:35
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Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
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Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Удары по авиабазе «Хмеймим» координировались Турцией
Турция оказалась причастна к ракетным обстрелам российской военной авиабазы.
Обновлено в 01:59
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
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Обновлено вчера в 13:58
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Президент Зеленский подписал первый указ
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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Политика
Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ
Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.
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Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей
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Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
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Обновлено в 01:26
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
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Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего шестилетнего мальчика, признали виновным по статье «халатность», мужчину приговорили к десяти месяцам исправительных работ, сообщает Life.
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Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
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