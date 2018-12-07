Кино

В сети вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»
Moi-portal.ru
03:05

Первая серия популярного финального сезона сериала выйдет в апреле 2019 года. Слоганом заключительных эпизодов стала фраза «Все за трон».
Moi-portal.ru03:05

Подробнее о событии

В сети появился тизер финального сезона «Игры престолов»

RT на русском07:53

Опубликован тизер последнего сезона «Игры престолов»

РИА Новости05:15

Драконий Камень и Серсея в огне. Фанаты «Игры престолов» расшифровали тизер финального сезона

Телеканал 360°05:16

Вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»

ТАСС03:31

Опубликован первый тизер последнего сезона «Игры престолов»

Газета.Ruвчера в 21:11

Опубликован тизер финального сезона «Игры престолов»

Life.ruвчера в 17:53

HBO выпустил тизер к последнему сезону «Игры престолов»

Дождьвчера в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Кино

Лучшие игры года назвали на The Game Awards

Обновлено в 06:20
Кино

Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус»

Появилась информация о том, кто будет удостоен премии «Золотой глобус», которая пройдет 6 января 2019 года.
Обновлено в 04:57
Кино

Актриса Леа Сейду вновь снимется в фильме «бондианы»

Стало известно, что Леа Сейду снимется в 25-м фильме «бондианы», актриса вновь исполнит роль доктора Мадлен Суонн.
Обновлено в 07:52
Кино

Квентин Тарантино займется съемками телесериала

Обновлено в 05:54
Кино

«Хроники хищных городов» успешно стартовали в России

Суммарная выручка кинотеатров России и стран СНГ оказалась в четверг примерно такой же, как и неделю назад.
Обновлено в 02:59
Кино

Звезда «Такси» Сами Насери приехал в Москву ради нового фильма

Звезда фильма "Такси" французский актёр Сами Насери снова приехал в Москву.
Обновлено в 03:05
Кино

Костромичам покажут новую историю Щелкунчика на большом экране

Обновлено в 07:30
Кино

В Совфеде поздравили Инну Чурикову с юбилеем

Мероприятие приурочено к 75-летию советской и российской актрисы театра и кино, Народной артистки СССР Инны Чуриковой.
Обновлено в 06:47
Кино

По сериалу «Очень странные дела» выйдет игра

Обновлено в 06:22
Кино

На телевидение не берут детский фильм, снятый по повести Крапивина

Создатели детского фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по произведению известного уральского писателя Владислава Крапивина, рассказали о том, что их ленту не берут на телевидение.
Обновлено в 05:28
Кино

В кино покажут спин-офф «Трансформеров»

Обновлено в 07:00
Кино

Чем покорил москвичей белорусский фильм «Тум-Паби-Дум»

Премьерный фильм вне возраста - "Тум-Паби-Дум", в котором дети осознанно и не очень моделируют взрослую жизнь, представили белорусские дипломаты на благотворительной рождественской акции для детей-сирот, которая состоялась в российской столице.
Обновлено в 04:40
Кино

Ретроспектива Акиры Куросавы пройдет в кинотеатре «Октябрь»

Обновлено в 05:47
Кино

Как устроен театральный фестиваль NET

Чтобы понимать, насколько NET был важен, стоит учесть, что в момент его создания не было, например, «Территории», фестиваля-школы современного искусства, еще одного ключевого поставщика актуальных театральных впечатлений в начале сезона.
Обновлено в 03:15
Кино

Воронежцы в восторге от граффити с героями легендарной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (ФОТО)

Необычное граффити, изображающее героев известного советского фильма Ивана Васильевича Буншу и Жоржа Милославского, появилось на стене дома №22 по улице Кирова в Ленинском районе Воронежа.
Обновлено в 07:56
ещё по теме
Игра престолов
Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное