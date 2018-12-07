Кино
В сети вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»
В сети вышел тизер последнего сезона «Игры престолов»Moi-portal.ru03:05
Первая серия популярного финального сезона сериала выйдет в апреле 2019 года. Слоганом заключительных эпизодов стала фраза «Все за трон».
Moi-portal.ru03:05
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Кино
Лучшие игры года назвали на The Game Awards
Обновлено в 06:20
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Золотой глобус»
Появилась информация о том, кто будет удостоен премии «Золотой глобус», которая пройдет 6 января 2019 года.
Обновлено в 04:57
Кино
Актриса Леа Сейду вновь снимется в фильме «бондианы»
Стало известно, что Леа Сейду снимется в 25-м фильме «бондианы», актриса вновь исполнит роль доктора Мадлен Суонн.
Обновлено в 07:52
Кино
Квентин Тарантино займется съемками телесериала
Обновлено в 05:54
Кино
«Хроники хищных городов» успешно стартовали в России
Суммарная выручка кинотеатров России и стран СНГ оказалась в четверг примерно такой же, как и неделю назад.
Обновлено в 02:59
Кино
Звезда «Такси» Сами Насери приехал в Москву ради нового фильма
Звезда фильма "Такси" французский актёр Сами Насери снова приехал в Москву.
Обновлено в 03:05
Кино
Костромичам покажут новую историю Щелкунчика на большом экране
Обновлено в 07:30
Кино
В Совфеде поздравили Инну Чурикову с юбилеем
Мероприятие приурочено к 75-летию советской и российской актрисы театра и кино, Народной артистки СССР Инны Чуриковой.
Обновлено в 06:47
Кино
По сериалу «Очень странные дела» выйдет игра
Обновлено в 06:22
Кино
На телевидение не берут детский фильм, снятый по повести Крапивина
Создатели детского фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по произведению известного уральского писателя Владислава Крапивина, рассказали о том, что их ленту не берут на телевидение.
Обновлено в 05:28
Кино
В кино покажут спин-офф «Трансформеров»
Обновлено в 07:00
Кино
Чем покорил москвичей белорусский фильм «Тум-Паби-Дум»
Премьерный фильм вне возраста - "Тум-Паби-Дум", в котором дети осознанно и не очень моделируют взрослую жизнь, представили белорусские дипломаты на благотворительной рождественской акции для детей-сирот, которая состоялась в российской столице.
Обновлено в 04:40
Кино
Ретроспектива Акиры Куросавы пройдет в кинотеатре «Октябрь»
Обновлено в 05:47
Кино
Как устроен театральный фестиваль NET
Чтобы понимать, насколько NET был важен, стоит учесть, что в момент его создания не было, например, «Территории», фестиваля-школы современного искусства, еще одного ключевого поставщика актуальных театральных впечатлений в начале сезона.
Обновлено в 03:15
Кино
Воронежцы в восторге от граффити с героями легендарной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (ФОТО)
Необычное граффити, изображающее героев известного советского фильма Ивана Васильевича Буншу и Жоржа Милославского, появилось на стене дома №22 по улице Кирова в Ленинском районе Воронежа.
Обновлено в 07:56