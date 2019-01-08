Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В сети разместили видео подрыва американского танка в ЙеменеГазета.Ru11:12
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Газета.Ru11:12
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Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
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Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие
«Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник»
ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж
Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог 7 января попасть в Эрмитаж, так как тот был закрыт.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Турции начался суд по делу об убийстве посла России
Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:02
Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
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Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Почетного консула Бельгии избили во Львове
Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове вечером 7 января. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Обновлено в 12:20
Общество
В России вступил в силу запрет на порошковый алкоголь
В России с 8 января вступил в силу закон, запрещающий порошковый алкоголь.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо
"Специальная миссия ОЗХО была развернута в Сирии в начале января, чтобы установить факты, касающиеся обвинений в химатаке", - заявили в ОЗХО.
Обновлено в 13:12
Происшествия
При столкновении поездов в ЮАР погибли люди
Не менее двух человек погибли и десятки пострадали при столкновении поездов в Претории.
Обновлено в 04:39
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после покушения
Британская газета The Telegraph рассказала о том, как живут экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие
В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Политика
Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США
Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта.
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Политика
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Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты
В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика
Путин обсудит в Калининграде строительство нового музейного комплекса
8 января 2019 года в Калининград с визитом прибудет президент РФ Владимир Путин, который планирует провести совещание по вопросам строительства нового музейного комплекса на острове Октябрьский.
Обновлено 06 января в 06:06
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17