В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.

В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене

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