Армия и оружие

В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене
Газета.Ru
11:12

В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Газета.Ru11:12

Подробнее о событии

Подрыв американского танка в Йемене попал на видео

URA.Ru09:07

Вдребезги: хуситы взорвали танк М60А3 американского производства

Российская газета06:23

В Йемене подорвали американский танк: видео

Ридус08:39

Хуситы выложили видео подрыва американского танка

Московский Комсомолец08:36

Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

РИА Новости08:26

СМИ опубликовали момент подрыва американского танка хуситами

ТК Звезда08:21

Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

РЕН ТВ09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика

Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила юристу из РФ Наталье Весельницкой обвинения в препятствовании проведению расследования.
Обновлено в 11:18
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Политика

Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей

Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.
Обновлено в 10:18
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие

В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене

В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Политика

Журналист оправдал «пьяного» Порошенко

Обновлено в 11:41
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

ОЗХО развернула в Сирии миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо

ОЗХО в начале января развернула в Сирии специальную миссию для сбора информации относительно предполагаемого применения химического оружия в Алеппо, сообщила организация.
Обновлено в 11:06
Политика

США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика

Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Общество

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Вместе с комментаторами Алексей сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрыты даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году и теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Спорт

В WADA ответили на критику со стороны биатлониста Самуэльссона

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на критику со стороны биатлониста Себастяна Самуэльссона.
Обновлено в 11:40
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Политика

Владимир Путин не смог попасть в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж. Музейный комплекс оказался закрыт.
Обновлено в 08:39
Политика

В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

ЛНР: дорожные рабочие и патруль ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Обновлено в 11:20
Энергетика

Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Политика

Россиянам открыты 119 стран мира

Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Кино

Актера Бортника проводили в последний путь аплодисментами

Проводить Бортника в последний путь пришли режиссеры Никита Высоцкий и Виктор Мережко, а также актеры Евгений Герасимов, Василий Мищенко, Дмитрий Муляр, Михаил Полицеймако и Константин Желдин.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В центре Львова избили почетного консула Бельгии

Почетный консул Бельгии на Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове, сообщает во вторник сайт газеты "Вести".
Обновлено в 09:46
Автоспорт

Экипаж Николаева победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева занял первое место на первом этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР

В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 04:05
Политика

ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 10:45
ещё по теме
Йемен
Государство
Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 25 миллионов человек, территория - 527 970 км². Занимает сорок девятое место в мире по численности населения и сорок девятое - по площади территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное