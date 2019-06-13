Кино

В сети появился трейлер сиквела «Сияния»RT на русском 18:06

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом картины «Сияние» (1980 год) режиссёра Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга.
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В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

RT на русском18:06

Создатели сиквела фильма «Сияние» представили трейлер — видео

Life.ru15:46

Вышел первый трейлер сиквела «Сияния»

Телеканал 360°14:41

Появился трейлер сиквела «Сияния»

Газета.Ru15:25

Вышел первый трейлер «Доктора Сна» - продолжения «Сияния» Кинга

Российская газета14:45

В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Известия15:41

Вышел трейлер сиквела «Сияния»

ТАСС14:19
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 09:58
Происшествия

В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
Обновлено в 17:26
Общество

В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено в 09:54
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин уволил генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова

Как сообщили в пресс-службе Кремля, согласно указу главы государства, от занимаемой должности освобожден генерал-майор полиции Юрий Девяткин — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве.
Обновлено в 06:52
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес

В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Авто

Появились первые фотографии четырехдверной BMW 8 Series

Как сообщает издание AutoExpress, опубликовавшее изображения новинки, премьера 8 Series Gran Coupe состоится до конца июня в Германии.
Обновлено в 08:31
Футбол

«Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером

Хорватский специалист Славен Билич возглавил Вест Хэм. Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на два года.
Обновлено в 08:17
Культура

Грушинский фестиваль оказался под угрозой срыва

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина развелась с мужем

Очаровательная и обаятельная актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram невеселой новостью.
Обновлено в 17:21
Гаджеты

Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка

На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Общество

В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало

Сотрудники Национальной библиотеки Мексики обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено в 17:20
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Путешествия

Эксперт рассказал об опасности пятизвездочных отелей

Британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев рассказал, какие опасности поджидают туристов в пятизвездочных отелях, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика

Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным

Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Футбол

«Ростов» объявил о возобновлении сотрудничества с adidas

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о возобновлении сотрудничества с немецким производителем спортивной экипировки adidas.
Обновлено в 16:52
Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 11:23
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Юэн Макгрегор
Актёр
Шотландский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус», двукратный лауреат премии BAFTA. Актёр снимается как в независимом кино, так и в высокобюджетных голливудских проектах.
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Стивен Кинг
Американский писатель
Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.
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