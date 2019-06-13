Кино

В сети появился трейлер сиквела «Сияния»RT на русском 18:06

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом картины «Сияние» (1980 год) режиссёра Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга.
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Вышел первый трейлер «Доктора Сна» - продолжения «Сияния» Кинга

Российская газета14:45

Создатели сиквела фильма «Сияние» представили трейлер — видео

Life.ru15:46

В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Известия15:41

Появился трейлер сиквела «Сияния»

Газета.Ru15:25

В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

RT на русском18:06

Вышел первый трейлер сиквела «Сияния»

Телеканал 360°14:41

Вышел трейлер сиквела «Сияния»

ТАСС14:19
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
Политика

Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Политика

Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Футбол

«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер

Бирмингемская «Астон Вилла» оформила трансфер нападающего «Брюгге» Весли Мораеса.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Политика

В Иране отвергли обвинения США в причастности к «атаке» на танкеры

Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 19:40
Политика

Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Наука

Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов

Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Футбол

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Обновлено в 18:05
Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях

Стало известно, что американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II при полёте на сверхзвуковой скорости не могут долго сохранять малозаметность из-за структурных разрушений.
Обновлено в 10:54
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Происшествия

22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне

Обновлено в 10:46
Здоровье

В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ

В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:59
Футбол

Дортмундская «Боруссия» интересуется Косьельни

Как сообщает Bild, дортмундская "Боруссия" инетерсуется 33-летним французом.
Обновлено в 18:36
Авто

Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX

Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Футбол

Азар прошёл медобследование в «Реале»

Обновлено в 13:22
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Футбол

УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
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Актёр
Шотландский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус», двукратный лауреат премии BAFTA. Актёр снимается как в независимом кино, так и в высокобюджетных голливудских проектах.
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Стивен Кинг
Американский писатель
Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.
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