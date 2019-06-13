Кино
В сети появился трейлер сиквела «Сияния»RT на русском 18:06
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом картины «Сияние» (1980 год) режиссёра Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Футбол
«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
Бирмингемская «Астон Вилла» оформила трансфер нападающего «Брюгге» Весли Мораеса.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Политика
В Иране отвергли обвинения США в причастности к «атаке» на танкеры
Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 19:40
Политика
Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений
Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Наука
Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов
Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Футбол
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
Обновлено в 18:05
Экономика
Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях
Стало известно, что американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II при полёте на сверхзвуковой скорости не могут долго сохранять малозаметность из-за структурных разрушений.
Обновлено в 10:54
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
Обновлено в 10:46
Здоровье
В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ
В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.
Обновлено в 08:59
Футбол
Дортмундская «Боруссия» интересуется Косьельни
Как сообщает Bild, дортмундская "Боруссия" инетерсуется 33-летним французом.
Обновлено в 18:36
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Обновлено в 13:22
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Общество
Куклачев пообещал подарить кота Алибасову
Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07