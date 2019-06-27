Кино

В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»РИА Новости 10:22

В сети появился первый трейлер нового фильма "Ангелы Чарли" о девушках-суперагентах, сообщает ресурс Variety.com. Перезапуск франшизы "Ангелов Чарли" снимает Элизабет Бэнкс.
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В Сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

Профиль11:16

Трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети

News.ru09:29

В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

РИА Новости10:22

Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»

Popcornnews.ru09:35

В сети опубликован первый трейлер новых «Ангелов Чарли»

Piter.tv09:35

Посмотрите первый трейлер ремейка «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт и Наоми Скотт

Афиша Daily09:34

Вышел трейлер новых «Ангелов Чарли»

Москва 2410:51
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Обновлено в 02:40
Политика

Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась в многолетней борьбе с целлюлитом

Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальных сетях откровенно поделилась с подписчиками информацией о своих проблемах с фигурой.
Обновлено в 05:16
Технологии

«Флексить», «рофлить». Что таится в недрах молодежного сленга

Слово "криндж" в Сети поменяло свое значение, to cringe – это "съеживаться", а в сленге оно переродилось в "испытывать стыд за того, кто глупо себя ведет".
Обновлено в 08:19
Происшествия

Возбуждено дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России

Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Футбол

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
Обновлено в 09:28
Музыка

Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

На борту самолета президента Бразилии обнаружили 40 кг кокаина

Обновлено в 08:25
Энергетика

Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57

Обновлено в 10:41
Культура

Осенью в Петербурге откроется трехмерная панорама «Дорога через войну»

Обновлено в 11:44
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских.
Обновлено в 03:11
Политика

Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Космос

NASA планирует экспедицию на астероид, угрожающий мировой экономике

NASA планирует организовать экспедицию на астероид Психея 16, который может уничтожить мировую экономику.
Обновлено в 11:21
Авто

Ford F-Series Super Duty получит дополнительный пакет для бездорожья

Обновлено в 10:39
Наука

Создано эффективное средство против рака

Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Музыка

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Политика

В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров поддержал депутата Шамсаила Саралиева, представившегося в ПАСЕ Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Политика

Евросоюз официально продлил санкции против России

Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Теннис

Истбурн. Кики Бертенс победила Арину Соболенко

Обновлено в 11:43
Транспорт

Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках

Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
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Кристен Стюарт
Американская актриса
Американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». В 2010 году была удостоена специальной награды BAFTA, в номинации «Восходящая звезда». В 2012 году журнал «Forbes» назвал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой. Первая актриса в истории страны, удостоенная французской премии «Сезар», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария».
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Наоми Скотт
Британская актриса
Английская актриса, певица и музыкант. Наиболее известна своей ролью Мохини «Мо» Бэнжари в оригинальном фильме «Лимонадный рот» канала Disney Channel и в роли Мэган в сериале «Жизнь кусается» на канале Disney. В 2011 году сыграла роль Мэдди Шеннон в телесериале Стивена Спилберга «Terra Nova».
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