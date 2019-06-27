Кино
В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»РИА Новости 10:22
В сети появился первый трейлер нового фильма "Ангелы Чарли" о девушках-суперагентах, сообщает ресурс Variety.com. Перезапуск франшизы "Ангелов Чарли" снимает Элизабет Бэнкс.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Политика
Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась в многолетней борьбе с целлюлитом
Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальных сетях откровенно поделилась с подписчиками информацией о своих проблемах с фигурой.
Обновлено в 05:16
Технологии
«Флексить», «рофлить». Что таится в недрах молодежного сленга
Слово "криндж" в Сети поменяло свое значение, to cringe – это "съеживаться", а в сленге оно переродилось в "испытывать стыд за того, кто глупо себя ведет".
Обновлено в 08:19
Происшествия
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России
Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Футбол
УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии
Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
Обновлено в 09:28
Музыка
Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57
Обновлено в 10:41
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских.
Обновлено в 03:11
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Космос
NASA планирует экспедицию на астероид, угрожающий мировой экономике
NASA планирует организовать экспедицию на астероид Психея 16, который может уничтожить мировую экономику.
Обновлено в 11:21
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Политика
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров поддержал депутата Шамсаила Саралиева, представившегося в ПАСЕ Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Политика
Евросоюз официально продлил санкции против России
Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.
Обновлено в 08:43
Теннис
Истбурн. Кики Бертенс победила Арину Соболенко
Обновлено в 11:43
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26