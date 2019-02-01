Кино

В сети появился трейлер нового «Форсажа»RT на русском 17:59

На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Сети появился трейлер нового «Форсажа»

РИА Новости19:22

«Форсаж» без Дизеля: появился первый трейлер «Хоббс и Шоу»

РЕН ТВ18:36

Джейсон Стэйтэм и Идрис Эльба на постерах «Хоббса и Шоу»

Фильм.рувчера в 05:49

«Где третий лысый?!!» Фанаты «Форсажа» не досчитались Вина Дизеля

Телеканал 360°17:25

Вышел ураганный трейлер нового «Форсажа» - со «Скалой» и Стейтемом

Российская газета11:30

Вышел трейлер нового «Форсажа»

Газета.Ru10:56

В сети появился трейлер нового «Форсажа»

RT на русском17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Происшествия

В небе над Кубой прогремел взрыв

Обновлено в 15:23
Происшествия

В Буэнос-Айресе в результате пожара в гостинице пострадали 42 человека

Обновлено в 16:34
Происшествия

В США задержали российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 07:40
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Происшествия

Посольство в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков

Посольство РФ в Кабо-Верде сообщило о задержании 11 российских моряков. Их обвиняют в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 11:36
Авто

Новый седан Subaru Legacy получит вертикальный тачскрин в стиле Tesla

Большой дисплей информационно-развлекательного комплекса, занимающий самое видное место на центральной консоли, расположили вертикально.
Обновлено в 00:50
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено в 09:46
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Обновлено в 09:39
Происшествия

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»

Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай обнаружил на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны.
Обновлено в 15:01
Авто

Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал

Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.
Обновлено в 09:54
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова

Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Польша призвала США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками.
Обновлено в 10:38
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в РФ

Ульяновский суд обязал удалить приложение онлайн-магазина iHerb из App Store и GooglePlay.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии продолжает расти

Как сообщает издание Globo, число жертв продолжает расти. На данный момент уже известно о 84 погибших, 42 из них опознаны.
Обновлено 29 января в 21:41
Общество

В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей

Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Политика

Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота

Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:24
Транспорт

В «Шереметьево» временно изменили схему доставки трансферного багажа

Работа автоматической системы перемещения багажа временно приостановлена с 4 февраля по 4 марта на время модернизации инфраструктуры аэропорта.
Обновлено в 18:23
Гаджеты

Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре

Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено в 09:30
Кино

«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой

С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Автоспорт

«Заубер» переименован в «Альфа Ромео»

Итальянская компания Альфа Ромео стала титульным спонсором команды в прошлом году, после чего вошла в полное название Заубера Alfa Romeo Sauber F1 Team.
Обновлено в 05:54
Общество

Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы

Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Следствие попросит продлить арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:26
Политика

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента Игоря Додона, внепланово задержавшегося в Москве из-за нелетной погоды на родине, пытаются отправить домой.
Обновлено в 06:39
ещё по теме
Джейсон Стэтхэм
Британский актёр
Английский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер», а также дилогии «Адреналин» и сериям фильмов «Перевозчик», «Неудержимые» и «Форсаж».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дуэйн Джонсон
Американский рестлер и киноактёр, известный также под псевдонимом Скала. С 1996 года по 2004 год выступал в World Wrestling Federation/Entertainment. С 2011 года вновь работает в WWE, нерегулярно выступая в основном на бренде Raw. Является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF. Также является шестым чемпионом Тройной короны и победителем Королевской битвы 2000 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное