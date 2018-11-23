Кино

Первый трейлер ремейка «Короля Льва» показали на видео
Вечерняя Москва
02:36

Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер ремейка «Короля Льва», премьера которого назначена на 19 июля следующего года. Режиссером мультфильма стал Джон Фавро, работавший над ремейком «Книги джунглей».
Вечерняя Москва02:36

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Король Лев
The Lion King, мультфильм, 1994
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