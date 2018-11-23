Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер ремейка «Короля Льва», премьера которого назначена на 19 июля следующего года. Режиссером мультфильма стал Джон Фавро, работавший над ремейком «Книги джунглей».

Первый трейлер ремейка «Короля Льва» показали на видео

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