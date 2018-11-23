Кино
Первый трейлер ремейка «Короля Льва» показали на видео
Первый трейлер ремейка «Короля Льва» показали на видеоВечерняя Москва02:36
Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер ремейка «Короля Льва», премьера которого назначена на 19 июля следующего года. Режиссером мультфильма стал Джон Фавро, работавший над ремейком «Книги джунглей».
Вечерняя Москва02:36
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Кино
Россияне увидят новых «Мстителей» раньше американцев
Новый фильм станет продолжением вышедших в 2018 году ленты "Мстителей: Война бесконечности".
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Документальный фильм «Лев Яшин — номер один» о знаменитом вратаре московского «Динамо» стал одним из лучших на Международном кинофестивале спортивного кино и телевидения в Милане в номинации «Фильме о футболе».
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Кино
Netflix договорились с сатанистами по иску о плагиате
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Кино
Алексей Панин снимает кино со своей дочерью
Алексей Панин снимает киноленту со своей дочерью. В данном случае известный российский актёр дебютировал в качестве режиссера.
Обновлено в 02:14
Кино
В Италии состоится праздник молодежного кино
В центре внимания Туринского фестиваля — молодежное кино: в конкурсе представлены фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера, и ранее не показанные в Италии.
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Кино
В Москве стартует фестиваль «Кино без барьеров»
Сегодня в Москве открывается IX Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
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Кино
Менеджер Marvel хочет, чтобы в фильмах компании появились геи
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Кино
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Кино
Премьера фильма Александра Котта «Спитак» прошла в Москве
В столице показали премьеру фильма Александра Котта «Спитак».
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Кино
Iron Man с проспекта Кирова получил задание от Дауни-младшего
Игравшие на аккордеонах в 2017 году на главной пешеходной улице Саратова супергерои Айрон Мен и Бамлби были замечены Робертом Дауни-младшим.
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Кино
Совсем овдовели: жены бандитов и мама Карлсона
Плюс ко всему — биографическая лента об Астрид Линдгрен, любимой писательнице всех, кому выпало родиться во второй половине ХХ столетия.
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Кино
В Ростове стартовал четырехдневный фестиваль японского кино
Каждый день будет посвящен одной ленте японских кинематографистов, а гостей ждут мастер-классы по традиционным видам искусства страны Восходящего солнца С 22 по 25 ноября в донской столице проходит фестиваль японского кино.
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Кино
Вадим Перельман начал съемки фильма о Холокосте «Уроки персидского»
Компания Hype Film продюсеров Ильи Стюарта, Мурада Османна и Павла Бури объявила о старте съемок фильма о Холокосте "Уроки персидского" режиссера Вадима Перельмана.
Обновлено вчера в 06:21
Кино
Хью Джекман устал от расспросов Райана Рейнольдса
Обновлено вчера в 14:43
Кино
Вышел трейлер экранизации романа Анны Тодд «После» — «ванильной версии» «Пятидесяти оттенков серого»
Обновлено вчера в 05:22