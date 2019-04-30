В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»RT на русском 13:21

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликован трейлер фильма «Соник в кино». Картина Джеффа Фаулера станет экранизацией игры Sonic the Hedgehog. Согласно сюжету фильма, Соник оказывается в мире людей.

В сети появился трейлер фильма «Соник в кино»

Кино Скончалась французская актриса Анемон Французская актриса Анна Бургиньон, выступавшая под псевдонимом "Анемон", скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает агентство France-Presse.

Экономика Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.

Происшествия Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Игры Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3 Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.

Футбол Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.

Политика Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Энергетика Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.

Шоу-бизнес Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.

Футбол «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.

Шоу-бизнес Андреева с цепями на лице вызвала экстаз Оставшись под впечатлением от увиденной премьеры оперы "Атилла", Екатерина Андреева выложила снимки в необычном головном уборе с цепями, ниспадающими на лицо.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России Представители Talpa отметили, что "Первый канал" обратился за аудитом к независимым экспертам — компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Гаджеты Инсайдер показал защитное стекло для смартфонов OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Инсайдер в социальной сети показал защитное стекло еще непредставленного OnePlus 7 Pro и OnePlus 7. Эти аппараты получат экраны без вырезов, но если в старшей версии экран получит скругленные края, то в OnePlus 7 такого не будет.

Космос На МКС возникла проблема с системой электроснабжения На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.

Авто В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.

Футбол Азмун об отношениях с фанатами, помощи пострадавшим в Голестане и 11 голах за «Зенит» Что касается звания лучшего игрока марта, то получить его мне помогли все партнёры по «Зениту», начиная от вратаря и заканчивая нападающими и даже запасными.

Футбол «Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.

Происшествия В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Общество Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.