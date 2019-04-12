Кино
В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»Gazeta.SPb вчера в 15:31
Фильм выйдет на экраны в декабре — предположительно к Рождеству. Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.
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Первый тизер и подробности IX эпизода «Звёздных войн» — «Восхождение Скайуокера»
Мир фантастикивчера в 13:10
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