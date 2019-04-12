В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»Gazeta.SPb вчера в 15:31

Фильм выйдет на экраны в декабре — предположительно к Рождеству. Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.

Происшествия Появились подробности о ликвидированных боевиках в Тюмени Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Происшествия На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.

Футбол «Реал» обсуждает новый контракт с adidas Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.

Спорт Загитова сфотографировалась с Ургантом Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .

Экономика Лимит платежей без пин-кода по картам Visa увеличен до 3 тыс. рублей Международная платежная система Vіsас сегодняшнего дня, 13 апреля, увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — с 1 тысячи рублей, до 3 тысяч рублей.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра» Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.

Авто Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Общество В России названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Сегодня, 12 апреля, Татьяна Голикова в рамках заседания отечественной коллегии Минтруда, огласила российские регионы с самыми высокими показателями рождаемости и смертности.

Автоспорт Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.

Общество Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Космос NASA подвело итоги эксперимента близнецов Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.

Общество Более миллиона москвичей вышли на субботник Почти 1,4 миллиона москвичей вышли на традиционный весенний субботник в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Авто Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.

Политика Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.

Происшествия Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.