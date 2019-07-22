с чего всё началось

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

В сети появился самый короткий тест на IQ

Политика Путин поручил правительству исключить категорию «0+» Президент РФ Владимир Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политика Госдума приняла закон о бессрочном виде на жительство в России Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Политика В Госдуме предлагают создать систему интернет-трансляций телеканалов В Госдуме намерены систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступных телеканалов в интернете.

Армия и оружие Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.

Экономика 20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.

Общество В Благовещенске из озера в парке выловили громадный пельмень В Благовещенске из озера в парке Дружбы выловили 10-килограммовый пельмень, сообщается на странице парка в Instagram.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Политика Помпео рассказал о коалиции для патрулирования Ормузского пролива США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Экономика Банки предупредили о сокращении платежных терминалов Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).

Экономика Средние зарплаты россиян выросли 19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.

Происшествия Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.

Экономика В России подешевела черная икра Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.

Политика В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.

Общество Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.

Гаджеты Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально Один из самых важных фактов, о которых стало известно со сцены — это то, что Honor 9X и 9X Pro первые модели компании с предустановленной прошивкой EMUI 9.1.

Экономика Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум "Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.

Шоу-бизнес Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.