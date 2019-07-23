с чего всё началось

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

В сети появился самый короткий тест на IQ

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Футбол Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года» Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.

Политика Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.

Технологии Второе тестирование системы электронного голосования проводят в Москве Вторую проверку системы электронного голосования, которая будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, проводят во вторник в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Политика Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.

Футбол «Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.

Политика Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.

Политика В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Шоу-бизнес Борисова нашла постоянную работу Дана Борисова станет постоянной ведущей одного из телешоу. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Экономика Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.

Происшествия Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.

Происшествия В Адыгее вертолет потерпел крушение Вертолет "Ми-2" потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Политика Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Политика Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.

Политика Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.