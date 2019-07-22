с чего всё началось

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Общество Китаю никто не нужен, он нужен всем В случае с Китаем есть несколько стандартных сюжетов, по которым пропагандистская война ведется с унылым упорством и с полным игнорированием фактов, но тут в июле из-за угла выскочили две цифры (0,2 процента экономического роста и "впервые за 27 лет"), и началось.

Общество Возле ГД пройдут пикеты против закона об изъятии жилья У главного входа в Госдуму 23 июля утром пройдут одиночные пикеты против законопроекта об изъятии земли и жилья.

Армия и оружие Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о разозлившихся из-за трансляции его шоу в Киеве жителей Украины.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Экономика В России зафиксировано снижение цен на черную икру Ранее сообщалось, что рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России Стоимость черной икры отечественного производства в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, передает РИА Новости.

Политика Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.

Политика В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.

Армия и оружие Кедми объяснил, почему США пугает существование России Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как определить качество фруктов и ягод В домашних условиях также возможно определить качество продукта по внешнему виду, при этом, продукт не должен иметь посторонних запахов, привкусов и признаков порчи – плесени или насекомых, уточнили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Политика В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.

Музыка Кристина Агилера даст первый сольный концерт в Москве Американская поп-певица Кристина Агилера впервые выступит с сольным концертом в Москве.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Политика Порошенко снова вызвали на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты Среди "зеркальных" фотоаппаратов эксперты не определили очевидного лидера. Модели трех известных брендов набрали равное число баллов.