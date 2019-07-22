с чего всё началось

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

В сети появился самый короткий тест на IQ

Армия и оружие В Минобороны РФ обвинили южнокорейских летчиков в непрофессионализме В ведомстве подчеркнули, что южнокорейские летчики осуществляли непрофессиональные маневры над Японским морем.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Политика В Huawei объявили о массовом сокращении сотрудников в США Китайская компания Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в своем подразделении Futurewei Technologies, которое находится на территории Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

Авто Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.

Политика На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое место Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.

Политика Порошенко намерен «расшатывать ситуацию» на Украине Экс-президент Украины Петр Порошенко собирается создать и возглавить «протестное движение в парламенте и в стране», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на анонимный источник близкий к окружению политика.

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере угурвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Армия и оружие CNN провоцирует войну в Персидском заливе Американский телеканал CNN разжигает войну в Персидском заливе. Журналисты провоцируют нападение НАТО на Иран.

Политика Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске Красноармейск Еще одна тайная тюрьма может действовать до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7, рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич.

Армия и оружие Настоящее событие: как «Тополь» заступил на боевое дежурство Ровно 34 года назад на боевое дежурство заступил первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь».

Теннис Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Палермо, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Экономика Объем свободных денег у россиян в июне вырос до максимума с декабря Объем свободных денег в бюджете граждан РФ в июне вырос по сравнению с маем на 11,4%, составив 33,1 тысячи рублей, свидетельствуют данные холдинга «Ромир».

Происшествия Трехлетнюю девочку с разбитой головой нашли в Ленинградской области Полиция Кировского района выясняет обстоятельства, при которых в поселке Мга получила травмы трехлетняя девочка.

Здоровье Минздрав Подмосковья дал советы на случай змеиного укуса В ведомстве напомнили, что после нападения змеи необходимо вызвать скорую помощь, а сам пострадавший должен принять горизонтальное положение.

Политика Названы кандидаты на пост премьера Украины Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".