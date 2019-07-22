Общество
В сети появился самый короткий тест на IQLenta.ru вчера в 07:56
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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с чего всё началось
По словам самого профессора, тест является очень простым, так как правильный ответ легко понять при объяснении, но проигнорировать цифры, импульсивно приходящие на ум, при этом крайне сложно, передаёт Mirror.News.ruвчера в 11:45
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Экс-президент Украины Петр Порошенко собирается создать и возглавить «протестное движение в парламенте и в стране», пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на анонимный источник близкий к окружению политика.
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Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
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