Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошкомRT на русском 03:54
В сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. На видео мимо Зеленского проезжает фура, после чего на него высыпается белый порошок. «С ним всё в порядке, потому что он под кайфом», — такой фразой сопровождается видео.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ понесли потери по попытке прорваться в ДНР
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В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы
Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы.
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Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Космос
Российские космонавты с МКС поздравили Землю с Днем космонавтики
Российские космонавты из состава экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили землян с Днем космонавтики.
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UFC запретил выход под «День Победы» бойцу из Донбасса
Никита Крылов, чемпион Fight Nights в полутяжелом весе, не смог выйти в октагон под песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Обновлено в 03:05
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
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Политика
Кремль считает конспирологической версию о связях Ассанжа с Россией
Представитель Кремля, говоря об аресте, отметил лишь, что журналист был «независимым источником информации», которого подвергли преследованию.
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Общество
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В США за превышение скорости автовладельцам грозит штраф в 300 долларов — это больше 19 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Кремль ждет реакции Авакова на встречу Макрона, Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве ждут реакции украинского МВД на встречу президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, так как ранее глава ведомства Арсен Аваков критиковал российского премьера Дмитрия Медведева за встречу с кандидатом первого тура Юрием Бойко.
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Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:26
Транспорт
Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении
Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено.
Обновлено в 02:32
Наука
Старейший экземпляр холеры оказался незаразным
По сути старейший экземпляр холеры оказался незаразным, при этом заряженный вибрионом солдат, вероятнее всего страдал от диареи.
Обновлено в 05:03
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Владимир Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Президент России Владимир Путин поручил правительству не допустить роста тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина.
Обновлено вчера в 15:42
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Авто
WABCO локализовала производство в Набережных Челнах
Обновлено в 03:25
Экономика
Лондонский суд арестовал активы беглого банкира Беджамова
По решению Высокого суда Лондона по всему миру арестованы активы беглого экс-совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на общую сумму $ 1,75 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в кредитной организации.
Обновлено в 03:54
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, сообщило надзорное ведомство.
Обновлено в 05:07
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Экономика
Промпроизводство в еврозоне в феврале снизилось меньше прогноза
Фото: EPA / FELIPE TRUEBA Объем промпроизводства в еврозоне в феврале сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Обновлено в 05:49
Политика
Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы
«Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено в 00:08
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39